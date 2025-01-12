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Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами

Современные модели уже предлагают широкий спектр функций: от мгновенного перевода речи до GPS-навигации и фотосъемки.
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Рынок высокотехнологичных носимых устройств переживает настоящий бум, и смарт-очки занимают в нем все более заметное место. Производители "умных" очков активно работают над созданием моделей, которые отличаются не только расширенным функционалом, но и все более лаконичным и незаметным дизайном. Эта тенденция обусловлена стремлением завоевать лидирующие позиции в быстрорастущем и весьма конкурентном сегменте.

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Современные смарт-очки уже вышли за рамки привычного представления о носимой электронике, предлагая такие востребованные возможности, как оперативный перевод речи, навигацию на основе GPS и встроенные камеры для фото- и видеосъемки. Интеграция новых функций происходит стремительными темпами, делая эти устройства все более привлекательными для широкого круга потребителей.

Аналитик компании Techsponential Ави Грингарт, выступая на выставке Consumer Electronics Show (CES 2025) в Лас-Вегасе, отметил растущее число разнообразных носимых гаджетов, акцентировав внимание на увеличении доли устройств, предназначенных для ношения на лице. Многочисленные компании продемонстрировали на CES 2025 свои последние достижения в области "умных" очков, подтверждая динамичное развитие этой индустрии.

Период громоздких и вызывающих моделей, характерных для ранних версий, таких как Google Glass с его заметными выступами или Epson Moverio с массивными оправами и проводами, остался в прошлом. Современные разработки, тесно интегрирующиеся со смартфонами через специальные приложения, все больше напоминают классические очки. В авангарде этого нового подхода находятся Ray-Ban Meta, разработанные под эгидой IT-гиганта Марка Цукерберга, что свидетельствует о серьезности намерений крупных игроков на этом рынке.

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Последнее исследование, проведенное компанией Markets and Markets, подчеркивает, что ключевыми драйверами роста этого сектора являются научные прорывы в технологиях дополненной реальности (AR), искусственного интеллекта (AI) и миниатюризации электронных компонентов. Именно эти достижения позволяют расширять границы функциональности носимых устройств, делая их более мощными и удобными.

Однако, важно понимать, что интеграция передовых технологий в стильные оправы – это всегда поиск компромисса. Например, Ray-Ban Meta, обладая возможностями фото- и видеосъемки, воспроизведения музыки и идентификации объектов в поле зрения, пока не поддерживают функцию дополненной реальности с наложением цифровых изображений на реальный мир. Представитель компании Meta*, Робин Дайер, пояснил, что внедрение AR-функционала, вероятно, приведет к удвоению текущей стоимости устройства.

Ценовая политика становится определяющим фактором конкурентной борьбы, особенно с учетом активного выхода на рынок китайских производителей, предлагающих более доступные решения.

На фотографии: подключенные очки Amazon Echo Frames, представленные на выставке CES в Лас-Вегасе 7 января 2025 года.

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Первые смарт-очки Google Glass, появившиеся в 2013 году, продавались по очень высокой цене около 1500 долларов. Сегодня же стоимость современных моделей постепенно приближается к ценам на обычные очки премиум-сегмента, делая технологию более доступной. Представитель Meta, Джеймс Никерсон, отметил, что их совместный проект с Ray-Ban стартует с отметки в 300 долларов, что всего на 50 долларов превышает стоимость стандартных очков Ray-Ban, предлагая при этом "крутую камеру" в качестве дополнительного бонуса.

Китайский стартап Vue пошел еще дальше в снижении цен, предлагая базовые модели с голосовым управлением и возможностью прослушивания музыки всего за 200 долларов, что делает "умные" очки более массовым продуктом.

Некоторые производители, такие как XReal, делают основной упор на технологию дополненной реальности, позволяя проецировать изображения с экранов смартфонов, компьютеров или игровых консолей непосредственно в поле зрения пользователя. Однако стоит отметить, что попытка Apple с их VisionPro создать ажиотаж вокруг этого направления в прошлом году не увенчалась особым успехом, что говорит о неоднозначном восприятии потребителями текущих AR-решений.

В сфере AR наблюдается тенденция к уменьшению габаритов устройств. Новейшие разработки стремятся отойти от массивных шлемов виртуальной реальности в сторону более привычных форм классических солнцезащитных очков, хотя на данном этапе часто требуется проводное подключение к основному устройству. Компания Meta также не оставляет планов по созданию собственных компактных AR-очков, работая над проектом под кодовым названием Orion, который в настоящее время находится на стадии тестирования и, по прогнозам, не появится на рынке ранее 2027 года.

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Компании Even Realities и Halliday делают ставку на создание ультратонких оправ, визуально неотличимых от обычных очков, при этом предлагая базовые функции дополненной реальности. Картер Хоу, занимающий одну из ключевых позиций в компании Halliday, подчеркивает, что для успешных "умных" очков на первом месте стоит привлекательный дизайн, который не будет отталкивать потенциальных покупателей.

Модель Halliday, стоимостью 489 долларов и планируемая к выпуску в марте, способна отображать текстовую информацию в верхней части поля зрения пользователя. Используя возможности искусственного интеллекта, очки могут предлагать варианты ответов в ходе беседы, обеспечивать перевод речи в режиме реального времени и функционировать как незаметный персональный телесуфлер.

Компания Even Realities также придерживается принципов минимализма в дизайне. Том Оуян, представитель компании, объясняет отказ от встроенных динамиков и камер тем, что очки, в первую очередь, предназначены для зрения, а не для слуха или съемки. Этот подход подчеркивает стремление сделать "умные" очки максимально интегрированными в повседневную жизнь, не привлекая излишнего внимания к их технологической начинке.


*Деятельность американской компании запрещена на территории Российской Федерации.

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