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Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях

Стремительное развитие искусственного интеллекта изменит роль роботов в обществе.
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Современные роботы уже не просто машины для выполнения рутинных задач. Они контролируют безопасность на промышленных объектах, следят за качеством продукции на заводах и даже начинают становиться "сиделками" для пациентов в больницах. Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) обещает вывести робототехнику на принципиально новый уровень. Уже в ближайшем будущем эти все более человекоподобные машины возьмут на себя решение сложных задач, освободив людей от монотонного труда. Однако такой стремительный прогресс ставит перед обществом целый ряд вопросов, касающихся этики и места искусственного интеллекта в нашей жизни.

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На проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской техники Consumer Electronics Show (CES 2025) был организован специальный "круглый стол"  Американской ассоциацией пенсионеров (AARP), где эксперты спрогнозировали переход роботов из индустриального сектора в сферу услуг в ближайшие пять лет. Ожидается, что одной из главных причин этого процесса станет острая нехватка кадров в сфере здравоохранения. Марк Тирманн, директор по стратегии в Boston Dynamics (ведущем разработчике робототехники), считает, что широкое распространение роботов в таких местах, как университеты и парки развлечений, проложит путь к появлению роботов-помощников уже к концу текущего десятилетия.

В свою очередь, Крис Гарднер, вице-президент AARP по футурологии, уверена, что роботы не только возьмут на себя часть повседневных забот, но и смогут оказывать людям эмоциональную поддержку. Она прогнозирует, что владение универсальным человекоподобным роботом станет таким же обыденным делом, как владение автомобилем.

Прогнозы о роботизированном будущем, часто окрашенные в мрачные тона, давно будоражат умы. Но последние достижения в области генеративного ИИ придали этим прогнозам куда больше веса. По мнению экспертов образовательного проекта и конференции Abundance 360, ведомого предпринимателем Питером Диамандисом, недооценивать роль роботов в ближайшие годы — большая ошибка.

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Вот такие девушки-роботы скоро могут появиться в американских семьях.К примеру, робот-охранник Star Robotics, представленный на CES 2025, наглядно демонстрирует, как автоматизация может изменить сферу безопасности. Эксперты пророчат наступление "эры беспрецедентного изобилия", где роботы возьмут на себя большую часть производственных процессов, значительно снизив издержки. Люди же смогут посвятить себя творчеству и самореализации.

Однако у этой медали есть и обратная сторона. Согласно анализу, проведенному Abundance 360, автоматизация может привести к сокращению рабочих мест в девяти отраслях, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, хирургии и сфере ухода за пожилыми людьми. Стремительное развитие мультимодального генеративного ИИ и человекоподобных роботов, при отсутствии широкой общественной дискуссии на эту тему, предвещает серьезные потрясения на рынке труда. Вопрос автоматизации уже не раз становился камнем преткновения в переговорах между профсоюзами и работодателями. Так, например, Международная ассоциация грузчиков США, во избежание забастовки, недавно заключила соглашение с группой грузоперевозчиков. По информации Wall Street Journal, профсоюз разрешил использование в портах полуавтономных кранов, но с условием найма дополнительных сотрудников.

На выставке CES 2025 многие компании позиционировали роботов как решение для задач, которые либо слишком опасны для человека, либо настолько монотонны и неприятны, что люди попросту не хотят ими заниматься. Например, компания R2C2 из Гонконга продемонстрировала промышленных роботов, способных проводить инспекции на электростанциях и заниматься техническим обслуживанием поездов. Как отметил Сан Вонг, основатель и генеральный директор R2C2, работа по обслуживанию поездов связана с грязью, жарой и большим количеством смазки, что приводит к высокой текучке кадров.

Американский производитель спецтехники Oshkosh начал использовать автоматизированные машины для замещения профессий, связанных с высоким риском профессионального выгорания. К примеру, финишная обработка пожарных машин требует работы в респираторе и часто приводит к травмам плеч и локтей. Как заявил генеральный директор Oshkosh, Джон Пфайфер, освободившиеся сотрудники были переведены на другие участки сборочной линии, такие как сварка. Пфайфер подчеркивает, что, хотя на данный момент эти рабочие места вне опасности, в будущем и они могут быть тоже автоматизированы. Он видит в этом закономерный процесс: "Экономика развивается подобным образом уже 250 лет. Люди находят себе применение в более продуктивных сферах, способствуя экономическому росту".

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Самый известный в мире производитель сельхозтехники John Deere представил на CES 2025 автономные машины, разработанные в том числе для решения проблемы хронической нехватки рабочих рук в аграрном секторе. По словам Дины Ковар, президента подразделения John Deere, занимающегося сельскохозяйственной и садово-парковой техникой, автоматизация позволит фермерам сконцентрироваться на более сложных задачах, таких как организация транспортировки зерна с поля в хранилище. Она также подчеркнула важность постоянного обучения и повышения квалификации сотрудников и клиентов, чтобы они могли эффективно использовать новые технологии и не воспринимали их как угрозу.

В свою очередь Крис Гарднер из AARP обратила внимание на проблему старения населения США, которое усугубляет дефицит кадров в сфере ухода за пожилыми людьми. "Спрос на услуги по уходу будет колоссальным, и одними человеческими ресурсами его не покрыть", — уверена Гарднер. Она видит в развитии робототехники ключ к тому, чтобы пожилые люди могли как можно дольше сохранять независимость.

Развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта — это неизбежный процесс, который несет в себе как огромные возможности, так и серьезные вызовы. Грамотное внедрение этих технологий, с учетом интересов всех сторон, позволит человечеству выйти на новый уровень развития и качества жизни.

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искусственный интеллект роботы ces 2025 робот-гуманоид человекоподобные роботы робототеника
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