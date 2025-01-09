Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
НАСА на шаг ближе к доставке образцов с Марса на Землю
Речь идет о возвращении на Землю 30 из 43 герметичных титановых контейнеров с образцами, собранными марсоходом Perseverance.

Доставка образцов марсианского грунта на Землю – одна из приоритетных задач НАСА. В начале этого года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сделало заявление, имеющее огромное значение для всего человечества: НАСА активно взялось за реализацию амбициозной задачи по доставке образцов марсианского грунта на Землю. Марсоход Perseverance, непрерывно трудящийся на Красной планете последние четыре года, уже собрал достаточное количество образцов ценного марсианского реголита. Однако, первоначальные планы по возвращению этих образцов на Землю столкнулись с финансовыми трудностями, заставив руководство агентства пересмотреть стратегию транспортировки. После тщательного анализа ряда альтернативных вариантов НАСА остановилось на двух перспективных направлениях, которые будут детально проработаны в текущем году. Впрочем, лишь одна из этих стратегий в конечном итоге воплотится в жизнь и позволит доставить "красные камни" на Землю для дальнейшего изучения.

На пресс-конференции, прошедшей во вторник, глава НАСА Билл Нельсон совместно с руководителем Дирекции научных миссий Никки Фокс проинформировали общественность о том, что изначальный план возвращения образцов был отменен еще в прошлом году. Первоначальный замысел предполагал отправку на Марс специального посадочного модуля, на который Perseverance передал бы собранные образцы. С этого модуля должна была стартовать ракета, которая доставила бы контейнер с грунтом на окололунную орбиту, где его подхватил бы другой аппарат для возвращения на Землю. Однако, по словам Нельсона, реализация этого проекта привела бы к непомерным затратам, оценивающимся в 11 миллиардов долларов, а сами образцы достигли бы Земли не ранее 2040 года. "Такой сценарий был для нас неприемлем", - подчеркнул Нельсон в ходе своего выступления.

Для решения этой проблемы НАСА сформировало специальную группу экспертов по стратегическому обзору миссии возвращения образцов с Марса. Эта команда провела масштабное исследование, изучая разнообразные методы доставки, предложенные ведущими компаниями аэрокосмической отрасли. Оценка представленных стратегий проводилась на основе их способности минимизировать риски, сократить расходы и ускорить реализацию миссии. В итоге, в 2025 году агентство начнет активную проработку двух отобранных вариантов.

Первый из рассматриваемых подходов опирается на уже проверенную технологию "небесного крана", успешно примененную НАСА при посадке марсоходов Curiosity в 2012 году и Perseverance в 2021 году. Эта технология предусматривает использование массивного теплового экрана и парашюта для замедления космического аппарата при входе в атмосферу Марса. На заключительном этапе посадки используются тормозные двигатели, а сам аппарат аккуратно опускается на поверхность планеты с помощью прочных тросов. В теории, использование "небесного крана" позволит НАСА отправить на Марс посадочный модуль, который заберет образцы, собранные Perseverance, и отправится прямиком к Земле. Такой подход значительно более простой и, как следствие, является более экономичной альтернативой первоначальному, весьма затратному плану.

Второй вариант предполагает активное привлечение коммерческих партнеров, таких как SpaceX или Blue Origin, которые могли бы предложить свои собственные инновационные решения для извлечения и доставки образцов. Реализация этого подхода, по предварительным оценкам, позволит доставить марсианский грунт на Землю уже к 2035 году, а общая стоимость программы Mars Sample Return будет варьироваться в пределах от 5,8 до 7,1 миллиарда долларов. Нельсон отметил, что НАСА уже рассматривает несколько конкретных предложений в рамках этого направления, но пока не предоставил деталей относительно того, как именно будет осуществляться возвращение образцов.

В рамках обоих рассматриваемых сценариев ключевой целью является доставка на Землю 30 из 43 герметичных титановых контейнеров с образцами, собранных марсоходом Perseverance. Несмотря на то, что НАСА в настоящее время анализирует жизнеспособность обеих стратегий, лишь одна из них удостоится чести вернуть ценный груз. Агентство планирует принять окончательное решение во второй половине 2026 года. Сроки фактического возвращения образцов будут напрямую зависеть от оперативности финансирования миссии со стороны Конгресса.

"Образцы, которые мы так тщательно отбираем на Марсе, предоставляют уникальную возможность для проведения революционных исследований", - заявила Фокс во время брифинга. "Их возвращение кардинально изменит наши представления о планете Марс и о нашем месте в Солнечной системе в целом."

#наса #марс #земля #perseverance #марсоход perseverance #curiosity
Источник: youtube.com
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
31
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
13
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
3
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
10
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
4
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
Линейка смартфонов Poco F7 выйдет в этом году в трех версиях: базовой, Pro и Ultra
+
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
8
В 2024 году в России ввели в эксплуатацию три моста, которые вошли в ТОП-20 самых длинных мостов
1
Германия передала Украине "боевую машину будущего" БМП Lynx KF41
+
NVIDIA анонсировала GeForce RTX 5090D для китайского рынка
+
На сайте Samsung появились страницы поддержки смартфонов Galaxy A56 и A36
+
Обновление BIOS повысило однопоточную производительность десктопных Core Ultra 200 на 52%
3
Bitcoin перешёл к падению, но аналитики советуют не продавать быстро дешевеющую криптовалюту
+
Сценарий «Человека-паука 4» с Томом Холландом перепишут, согласно Дэниэл Рихтману
+
AMD выпускает 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 9600 в коробочном исполнении для глобального рынка
+
Яркую комету C/2024 G3 можно наблюдать в небе невооруженным глазом в январе в Южном полушарии
+
MSI представила свой ПК со скрытыми кабелями Project Zero X
+
Huawei запатентовала новый метод быстрого устранения выгорания экрана
2
AMD Radeon RX 9070 и Ryzen 9 9950X3D протестировали в Call of Duty Black Ops 6
3

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
59
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
3
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
176
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
3
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
49
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
43
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
5
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
+

Сейчас обсуждают

Mostack
17:05
Древних!? Шоб я так жил! У меня InWin Q500 от 2001 года =)
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Любое Имя
17:00
У вас на Украине фей без соли доедают.Вообщето р37м в открытых источниках на 300 км бьют а ракета новая
Су-57 5-го поколения превосходит конкурентов за счет высокой огневой мощи и ассортимента боеприпасов
SLASH_518
16:59
Ещё был один минус про который в эру цифровых интерфейсов многие забыли - дешёвские подвальные карты сильно мылили изображение, причём, как можно догадаться даже на рабочем столе
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
Workshop
16:51
Добавлю, что Speedway в режиме теста это 1440р. При попытке запустить в 4к будет так:
Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
Mostack
16:49
почему из 10 О_О Столько никто не заявляет. 25000-35000-50000 на коробках. В документации и 100000 может быть, но уж при совсем комнатной температуре Ну сделайте выводы, даже интересно. У меня была ...
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
zoxa
16:47
а кстати, очень вероятно... шутка реально в стиле Вольфыча ))
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
Workshop
16:43
Ну, не выше 7900xtx, это раз. Правда у меня система захламлённая, может на чистой меньше будет, и это референс, может на разогнанных кастомных фепасы меньше... Плюс у меня проц уже пососный 12700к, мо...
Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
Сергей Анатолич
16:40
Опять "образцы" из Долины Смерти в Калифорнии предъявят. А потом будут всему миру доказывать, что Марс когда то с Землёй столкнулся, поэтому образцы идентичны земным. Не, а что, один раз с Луной прока...
НАСА на шаг ближе к доставке образцов с Марса на Землю
boo4a
16:38
лучи и в думе есть, и норм работают даже на среднячках
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Дмитрий Маслов
16:38
Но и 6 завышено, верно? Но глазами то я уровень света, как понимаете, вижу? Лампа в 35 светит поярче, но уровень 100 ватт накаливания. И, да, такие ещё лежат на чердаке.
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем