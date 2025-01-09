Речь идет о возвращении на Землю 30 из 43 герметичных титановых контейнеров с образцами, собранными марсоходом Perseverance.

Доставка образцов марсианского грунта на Землю – одна из приоритетных задач НАСА. В начале этого года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сделало заявление, имеющее огромное значение для всего человечества: НАСА активно взялось за реализацию амбициозной задачи по доставке образцов марсианского грунта на Землю. Марсоход Perseverance, непрерывно трудящийся на Красной планете последние четыре года, уже собрал достаточное количество образцов ценного марсианского реголита. Однако, первоначальные планы по возвращению этих образцов на Землю столкнулись с финансовыми трудностями, заставив руководство агентства пересмотреть стратегию транспортировки. После тщательного анализа ряда альтернативных вариантов НАСА остановилось на двух перспективных направлениях, которые будут детально проработаны в текущем году. Впрочем, лишь одна из этих стратегий в конечном итоге воплотится в жизнь и позволит доставить "красные камни" на Землю для дальнейшего изучения.

На пресс-конференции, прошедшей во вторник, глава НАСА Билл Нельсон совместно с руководителем Дирекции научных миссий Никки Фокс проинформировали общественность о том, что изначальный план возвращения образцов был отменен еще в прошлом году. Первоначальный замысел предполагал отправку на Марс специального посадочного модуля, на который Perseverance передал бы собранные образцы. С этого модуля должна была стартовать ракета, которая доставила бы контейнер с грунтом на окололунную орбиту, где его подхватил бы другой аппарат для возвращения на Землю. Однако, по словам Нельсона, реализация этого проекта привела бы к непомерным затратам, оценивающимся в 11 миллиардов долларов, а сами образцы достигли бы Земли не ранее 2040 года. "Такой сценарий был для нас неприемлем", - подчеркнул Нельсон в ходе своего выступления.

Для решения этой проблемы НАСА сформировало специальную группу экспертов по стратегическому обзору миссии возвращения образцов с Марса. Эта команда провела масштабное исследование, изучая разнообразные методы доставки, предложенные ведущими компаниями аэрокосмической отрасли. Оценка представленных стратегий проводилась на основе их способности минимизировать риски, сократить расходы и ускорить реализацию миссии. В итоге, в 2025 году агентство начнет активную проработку двух отобранных вариантов.

Первый из рассматриваемых подходов опирается на уже проверенную технологию "небесного крана", успешно примененную НАСА при посадке марсоходов Curiosity в 2012 году и Perseverance в 2021 году. Эта технология предусматривает использование массивного теплового экрана и парашюта для замедления космического аппарата при входе в атмосферу Марса. На заключительном этапе посадки используются тормозные двигатели, а сам аппарат аккуратно опускается на поверхность планеты с помощью прочных тросов. В теории, использование "небесного крана" позволит НАСА отправить на Марс посадочный модуль, который заберет образцы, собранные Perseverance, и отправится прямиком к Земле. Такой подход значительно более простой и, как следствие, является более экономичной альтернативой первоначальному, весьма затратному плану.

Второй вариант предполагает активное привлечение коммерческих партнеров, таких как SpaceX или Blue Origin, которые могли бы предложить свои собственные инновационные решения для извлечения и доставки образцов. Реализация этого подхода, по предварительным оценкам, позволит доставить марсианский грунт на Землю уже к 2035 году, а общая стоимость программы Mars Sample Return будет варьироваться в пределах от 5,8 до 7,1 миллиарда долларов. Нельсон отметил, что НАСА уже рассматривает несколько конкретных предложений в рамках этого направления, но пока не предоставил деталей относительно того, как именно будет осуществляться возвращение образцов.

В рамках обоих рассматриваемых сценариев ключевой целью является доставка на Землю 30 из 43 герметичных титановых контейнеров с образцами, собранных марсоходом Perseverance. Несмотря на то, что НАСА в настоящее время анализирует жизнеспособность обеих стратегий, лишь одна из них удостоится чести вернуть ценный груз. Агентство планирует принять окончательное решение во второй половине 2026 года. Сроки фактического возвращения образцов будут напрямую зависеть от оперативности финансирования миссии со стороны Конгресса.

"Образцы, которые мы так тщательно отбираем на Марсе, предоставляют уникальную возможность для проведения революционных исследований", - заявила Фокс во время брифинга. "Их возвращение кардинально изменит наши представления о планете Марс и о нашем месте в Солнечной системе в целом."