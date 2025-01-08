Одной из ключевых особенностей Ballie является встроенный проектор, способный транслировать изображение в разрешении 1080p.

В первой половине 2025 года компания Samsung планирует вывести на рынок необычную новинку – компактного домашнего робота Ballie. Впервые представленный публике еще в 2020 году, этот маленький домашний помощник согласно заявлению южнокорейской компании будет способен передвигаться по дому, управлять освещением, термостатом и другими подключенными устройствами, а также проецировать изображение на стены. Следует отметить, что этот автономный робот, передвигающийся на колесиках, прошел существенный путь развития, превратившись из экспериментального прототипа в полноценное потребительское устройство. На недавней пресс-конференции, прошедшей в рамках крупнейшей выставки потребительской электроники CES 2025, представители Samsung официально объявили о планах выпустить Ballie в продажу уже в первой половине текущего года.

Первое, что бросается в глаза, так это значительные изменения в дизайне Ballie. Если на дебютной презентации четыре года назад робот походил, по мнению обозревателей Engadget, на "спелый грейпфрут", облаченный в ярко-желтый ребристый корпус, то теперь его облик стал более лаконичным и современным. Инсайдеры сообщают, что на ранних этапах рассматривался вариант отделки корпуса тканью, но от этой идеи отказались из-за непрактичности. Финальная версия Ballie сопоставима по размерам с шаром для боулинга, поэтому значительно легче прототипа, имеет гладкую поверхность и более широкую переднюю панель, где разместились проектор, лидар и разнообразные сенсоры, позволяющие ему ориентироваться в пространстве.

Именно встроенный проектор, способный транслировать изображение в разрешении 1080p, представляется одной из наиболее интересных возможностей Ballie. Согласно демонстрационным материалам Samsung, робот сможет проецировать на любую подходящую поверхность фильмы, изображение с экрана смартфона для видеозвонков, обучающие фитнес-программы и даже дублировать рабочий стол компьютера. Благодаря своей мобильности (за исключением, разумеется, лестниц), Ballie может превратить практически любую стену или пол в импровизированный экран. Управление роботом осуществляется с помощью голосовых команд, что делает его функционально похожим на обычную умную колонку – ему можно поручить включить свет или задать интересующий вопрос. Кроме того, предусмотрена возможность отправки текстовых команд, что позволит отдавать Ballie указания, находясь вне дома.





Впрочем, многие детали функциональности Ballie пока остаются не до конца проясненными. Еще год назад, когда перспективы скорого выхода робота на рынок казались более определенными, вице-президент Samsung Кан-иль Чонг говорил о его потенциале в качестве компаньона для пожилых людей, способного снизить чувство одиночества и обеспечить удаленный доступ к медицинским консультациям. Также упоминалась возможность использования Ballie для решения рутинных домашних задач, например, контроля правильности полива комнатных растений или автоматического включения кондиционера при появлении хозяина в квартире. Однако с тех пор конкретной информации об этих функциях не поступало.

Не менее важным фактором, определяющим коммерческий успех Ballie, станет его цена, которая на данный момент не разглашается. Несмотря на заявление Кан-иль Чонга о том, что для доступа ко всем возможностям робота не потребуется дополнительная подписка, его стоимость на старте продаж может оказаться весьма высокой, если ориентироваться на опыт других производителей роботов-компаньонов. В качестве примера можно привести Astro от Amazon, чей выпуск был прекращен в прошлом году, при цене в 2350 долларов, или робота-компаньона от Enabot с функциями искусственного интеллекта, стоимость которого начинается от 1000 долларов.