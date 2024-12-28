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MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake

Технические характеристики впечатляют: 32 ГБ оперативной памяти, терабайтный твердотельный накопитель и встроенная графика Arc 140V.
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Игровая портативная консоль MSI Claw 8 AI+ наделала немало шума еще до своего релиза, заинтриговав геймеров на выставке Computex 2024, которая прошла этим летом. Однако лишь на этой неделе, накануне январской CES 2025, технологическим обозревателям удалось подержать устройство в руках и оценить все заявленные новшества. Стоит ли новинка своих 899 долларов (или $799 за 7-дюймовую версию)? Разбираемся.

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Как уже ранее сообщалось, главным преимуществом новой модели является интеграция процессора Intel "Lunar Lake". Однако, улучшения не ограничиваются только этим. По сравнению с оригинальной версией Claw, которая, по мнению многих обозревателей, включая нас, имела определенные недостатки, новая версия претерпела ряд значительных изменений в дизайне и конструкции.

Сердцем нового устройства стал процессор Intel Core Ultra серии 200V, известный под кодовым названием "Lunar Lake". Хотя с момента своего выхода эти мобильные процессоры не вызвали ажиотажа в мире технологий, их интеграция в портативную консоль кажется весьма логичной. Да, возможно, "Lunar Lake" не бьет рекорды производительности в игровых ПК, но его сильной стороной является энергоэффективность – качество, критически важное для портативных устройств.

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В тестируемой модели установлен процессор Intel Core Ultra 7 258V, располагающий восемью ядрами и восемью потоками. Отдельного внимания заслуживает нейронный процессор (NPU) с пиковой производительностью 47 триллионов операций в секунду (TOPS). Именно благодаря этому блоку в названии устройства появилось примечание "AI". В связке с новым процессором работают внушительные 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ, а за графику отвечает интегрированное решение Arc 140V. Конечно, для получения точной оценки производительности нам необходимо провести собственные тесты, чтобы увидеть, на что способен этот чип в данном форм-факторе.

Одним из самых заметных улучшений стала модернизация системы хранения данных. Теперь NVMe SSD формата 2230 (длиной 30 мм) стал более доступным для замены. Инженеры MSI, прислушавшись к пожеланиям пользователей, как и Asus с их серией ROG Ally, упростила процесс апгрейда накопителя. Теперь SSD расположен над системой охлаждения, что значительно облегчает его замену, избавляя от необходимости демонтировать множество компонентов.

Для портативного устройства, работающего от аккумулятора, ключевым фактором является автономность. Новая Claw 8 AI+ оснащена батареей емкостью 80 Whr (Ватт-час), что соответствует показателю Asus ROG Ally X, и обещает более продолжительные игровые сессии. По оценкам MSI, время автономной работы в играх (в режиме энергосбережения) превышает четыре часа, но этот показатель, безусловно, будет варьироваться в зависимости от ресурсоемкости запускаемых игр. Кроме того, заявлено около 28 часов воспроизведения видео. Возможно, это не самый распространенный сценарий использования Claw, но этот показатель дает представление об автономности устройства, работающего под управлением Windows 11. Различные режимы производительности, доступные в программном обеспечении, будут влиять как на время работы от батареи, так и на общую производительность. Лично мне не терпится протестировать все режимы, ведь именно качественная программная составляющая зачастую определяет успех подобных портативных ПК.

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Дизайнеры MSI также потрудились над внешним видом Claw. Часть этих изменений мы уже отмечали ранее, но теперь у известных обозревателей появилась возможность оценить их непосредственно. Первое, что привлекает внимание, – это новый бежевый цвет корпуса, получивший название "Sandstorm". Эксперты встретили это решение с энтузиазмом. Это приятное и свежее решение, выделяющееся на фоне традиционных черных корпусов подобных устройств. Удивительно, как нейтральный бежевый цвет может смотреться так интересно, особенно в сравнении с преобладанием черного цвета на рынке. К примеру, Asus отказалась от белого цвета в новой модели Ally X, выбрав полностью черный дизайн. В этом контексте бежевые вставки на Claw выглядят как глоток свежего воздуха. Задняя панель устройства осталась черной, но бежевые элементы на ручках придают ему определенную изысканность.

Размер экрана был увеличен с 7 до 8 дюймов, при этом разрешение осталось прежним – Full HD (1080p) с частотой обновления 120 Гц. Стоит отметить, что 7-дюймовая версия также поддерживает самый популярный формат среди геймеров, но эта более компактная модель стоимостью 799 долларов имеет накопитель на 512 ГБ и выполнена в черном цвете, но при этом обладает всеми остальными новыми функциями.

Несмотря на увеличенный корпус, Claw 8 AI+ ощущается на удивление легкой. Общие габариты могут показаться кому-то излишними, но вес устройства не вызывает дискомфорта даже при длительных игровых сессиях. Даже если поначалу увеличенный размер покажется непривычным, 8-дюймовый экран – это настоящее удовольствие. Нельзя сказать, что 7-дюймовые экраны на других устройствах слишком малы, но дополнительное пространство ощущается весьма приятно, а качество изображения остается на высоком уровне. Комфорт при портативном гейминге во многом зависит от размера экрана, и отсутствие ощущения тесноты здесь играет важную роль.

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Обновленный корпус теперь оснащен двумя портами Thunderbolt 4, что значительно расширяет возможности подключения. Помимо этого, на корпусе присутствуют разъем для карт памяти microSD и стандартный аудиоразъем. Кнопка включения теперь совмещена со сканером отпечатков пальцев.

Ключевые изменения коснулись элементов управления. MSI переработала конструкцию "бамперов" на плечевых кнопках, сделав их нажатие более удобным и плавным. Теперь нажатие срабатывает четко и стабильно, даже если палец находится ближе к краю кнопки. Второе важное улучшение – это обновленная крестовина. Теперь она имеет более вогнутую форму с четко выраженными направлениями.

Среди других приятных особенностей стоит отметить RGB-подсветку джойстиков, совместимую с фирменным программным обеспечением MSI Mystic Light, функцию MSI AI Engine для настройки поведения приложений, поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 7 и усовершенствованную систему охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками.

К сожалению, у обозревателей было не так много времени, чтобы подробно изучить программное обеспечение, но они отметили, что библиотека Game Page была оптимизирована для более удобного управления играми. Именно программная составляющая была слабым местом оригинального Claw, хотя впоследствии она получила ряд улучшений благодаря обновлениям. Первое впечатление от обновленного пользовательского интерфейса – он стал заметно чище и понятнее, а навигация по библиотеке и запуск игр стали более интуитивными. 

В целом, MSI Claw 8 AI+ – серьезная заявка на лидерство в сегменте портативных игровых консолей, сочетающая в себе мощную аппаратную платформу, продуманный дизайн и улучшенное программное обеспечение. Осталось дождаться полноценных тестов, чтобы окончательно убедиться в ее потенциале.

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