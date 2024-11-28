Новый телескоп будет принимать и анализировать электромагнитные волны, излучаемые небесными телами, а также отправлять собственные сигналы для высокоточных измерений.

Китайская академия наук (CAS) объявила о начале строительства крупнейшего в мире полноповоротного радиотелескопа. Этот гигантский астрономический инструмент с антенной диаметром 120 метров возводится в провинции Цзилинь на северо-востоке Китай. Он призван существенно расширить возможности изучения планет и астероидов, измеряя расстояния до них с беспрецедентной точностью. Ожидается, что новый радиотелескоп будет введен в эксплуатацию в 2028 году, примерно в то же время, когда завершится строительство амбициозного международного проекта – Square Kilometre Array (SKAO).

Новый радиотелескоп является очень важным инструментом для китайских астрономов. Он будет работать круглосуточно, принимая все электромагнитные волны, излучаемые небесными телами, а также посылая в космос собственные зондирующие сигналы. Это позволит ученым не только измерять точные размеры удаленных объектов, но и определять их точные координаты и траектории движения. Ранее подобными возможностями обладали только обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико (в настоящее время не действует), комплекс дальней космической связи Голдстоун НАСА и Очень Большая Антенная Решетка (VLA) в штате Нью-Мексико, США.

Место строительства телескопа в городе Хуадянь, провинция Цзилинь, было выбрано еще в мае прошлого года, и сейчас там уже ведутся активные работы. Завершен монтаж части фундамента, и в ближайшие несколько лет специалистам предстоит установить сам радиотелескоп, а также провести его настройку и тестирование. Примечательно, что завершение строительства совпадает по срокам с запуском полноценной работы SKAO. Однако, в отличие от китайского телескопа, представляющего собой единое устройство, SKAO будет состоять из более чем 130 000 антенн, расположенных в Австралии, и еще 200 в Южной Африке, образуя гигантскую сеть, эффективная площадь которой составит один квадратный километр.

Строительство антенного массива Square Kilometre Array площадью в квадратный километр на территории Австралии.

Несмотря на свои внушительные размеры, новый китайский телескоп не сможет конкурировать по размерам с другим значимым астрономическим объектом страны — радиотелескопом Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST). Этот гигант с диаметром чаши-антенны в 500 метров был завершен в 2016 году, но полноценные исследования начались только спустя четыре года из-за сложной калибровки. Однако FAST имеет важное ограничение: он не является полностью управляемым, поскольку закреплен в природной воронке и может наблюдать лишь определенные участки неба. В отличие от телескопа в Аресибо, который был предназначен в основном для радиолокационных исследований, FAST ориентирован на радиоастрономию и используется для изучения пульсаров, галактик, черных дыр и других космических объектов, регистрируя их слабейшие радиосигналы.

Следует отметить, что полноповоротные радиотелескопы с диаметром антенны около 100 метров уже существуют в мире. К ним относятся, например, радиотелескопы в Грин-Бэнк (США) и Эффельсберге (Германия). Китай же активно развивает собственную сеть радиотелескопов, строя более компактные, но полностью поворотные инструменты не только в Цзилине, но и в других регионах страны, включая Тибетский автономный район и Синьцзян-Уйгурский автономный район. Это позволит создать мощную наблюдательную базу для фундаментальных исследований в области астрономии и космологии.