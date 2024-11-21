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Fantoci
«World of Warcraft» празднует 20-летие и продолжает удерживать лидирующие позиции в мире видеоигр
На пике популярности, в 2010-х годах, в WoW насчитывалось более 10 миллионов активных аккаунтов.

Популярная онлайн-игра World of Warcraft (WoW), которой в этом году исполнилось 20 лет, продолжает удерживать лидирующие позиции в мире видеоигр благодаря преданным фанатам и постоянным обновлениям. Этот уникальный проект не только стал знаковым явлением в индустрии, но и превратился в платформу для общения миллионов игроков по всему миру.

«Работа над такой уникальной игрой, которая оказала влияние на множество людей, до сих пор вдохновляет. Но вместе с этим мы чувствуем и ответственность за будущее проекта», — заявил Ион Хаззикостас, нынешний директор World of Warcraft, на выставке Gamescom в Германии.

Ион Хаззикостас давно является ярым поклонником этой игры и присоединился к калифорнийской студии Blizzard в 2008 году. С тех пор он прошел путь от рядового сотрудника до руководителя одного из самых успешных игровых проектов в истории.

Когда World of Warcraft вышла в 2004 году, она не стала первой многопользовательской ролевой игрой в жанре MMORPG. Однако ее популярность росла стремительно: миллионы игроков со всего мира устремились в виртуальный мир, где фэнтезийные фракции сражаются за господство.

Игра сумела привлечь внимание геймеров, отчасти благодаря известности бренда Warcraft, который уже был популярен благодаря стратегическим играм в реальном времени, выпущенным Blizzard за десятилетие до этого. В 2023 году сама Blizzard вошла в состав корпорации Microsoft, что лишь укрепило позиции компании и её флагманского проекта.

Ключевая особенность World of Warcraft — возможность объединения тысяч игроков в реальном времени. За месячную подписку, которая изначально стоила около 15 долларов, пользователи получают доступ к обширному миру, населенному орками, эльфами и другими фэнтезийными расами.

Важнейшей частью успеха WoW стал её социальный аспект. Игроки не просто выполняют квесты и сражаются с монстрами — они вступают в гильдии, общаются, заводят друзей, а иногда даже организуют свадьбы или поминки внутри игры.

«Это была настоящая революция, — утверждает Оливье Серве, эксперт по онлайн-сообществам. — Blizzard удалось создать платформу для общения, где игроки могли объединяться в небольшие группы, насчитывающие от 30 до 200 человек. Это придало игре более человечное лицо».

По мнению Серве, WoW стала одной из первых игр, которые позволили людям почувствовать себя частью глобального виртуального сообщества. Этот подход позже вдохновил на создание многих социальных сетей и игровых платформ.

Ион Хаззикостас отметил: «Для многих игроков это был первый опыт настоящего взаимодействия с другими людьми в цифровой среде. В этом была особенная магия, которую сложно воспроизвести».

На пике популярности, в 2010-х годах, игра насчитывала более 10 миллионов активных аккаунтов. Однако Blizzard давно перестала публиковать точные данные онлайна. Несмотря на это, WoW сохраняет высокую популярность, оставаясь одной из ведущих игр в жанре.

Blizzard продолжает поддерживать интерес аудитории, регулярно обновляя контент. В августе 2024 года была выпущено 10-е масштабное дополнение под названием The War Within («Война внутри»), которое добавило новые территории, задания и функции.

«Мы не собираемся останавливаться или почивать на лаврах», — уверяет Хаззикостас. По его словам, команда постоянно ищет способы обновить механику игры и сделать её свежей и интересной.

Сегодня, спустя два десятилетия, World of Warcraft остаётся символом стойкости и инноваций в игровой индустрии. Однако рынок сильно изменился. На смену MMORPG пришли новые жанры, такие как «королевские битвы» (Fortnite) или MOBA (League of Legends), которые переняли многие элементы, впервые представленные WoW.

«Игровая индустрия уже не та, что была 20 лет назад, но World of Warcraft остаётся монументом, который продолжает вдохновлять игроков и разработчиков», — отмечает Серве.

Хаззикостас сравнил проект World of Warcraft с такими франшизами, как Marvel и «Звёздные войны», которые продолжают жить и развиваться десятилетиями. «Сегодня я не вижу конца для World of Warcraft. Это история, которая будет продолжаться».

#world of warcraft #wow #mmorpg #wow classic #the war within
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