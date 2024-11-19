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Fantoci
Apple рассматривает возможность выпуска умного телевизора под своим брендом
По предварительной информации, новый телевизор Apple будет оснащен широким набором функций, включая поддержку голосовых помощников, интеграцию с другими устройствами Apple (iPhone, iPad, HomePod), а также высокое качество изображения и звука.

История с телевизорами от компании Apple напоминает качели, которые никак не могут остановиться. Вот уже который год известный производитель из Купертино то отказывается от идеи выпуска собственного ТВ, то вновь к ней возвращается. Сейчас маятник качнулся в сторону разработки умного телевизора. В настоящее время Apple активно осваивает нишу "умного дома" и снова присматривается к стремительно развивающемуся рынку смарт-ТВ. По данным авторитетного журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания Apple всерьёз рассматривает возможность возвращения к проекту, от которого отказалась в начале 2010-х годов.

Apple стремится создать полноценную экосистему "умного дома", где все устройства будут органично взаимодействовать друг с другом. В центре этой стратегии находится разработка инновационного устройства, которое можно описать как "командный центр" для управления всей экосистемой умного жилища. Новинка призвана объединить в себе функции видеосвязи через FaceTime, мониторинга безопасности, управления всеми подключенными устройствами и воспроизведения музыки через интегрированные динамики HomePod.

Интересно, что подобное направление уже активно осваивают конкуренты Apple: Amazon со своим Echo Hub и Google с линейкой Nest Hub. Однако именно успешная разработка центрального устройства может стать катализатором для запуска целой серии инновационных продуктов, включая давно обсуждаемый телевизор под брендом Apple.

Количество попыток Apple выйти на телевизионный рынок уже трудно подсчитать, ведь все началось более десяти лет назад. В период 2009-2011 годов компания активно исследовала возможность разработки собственного телевизора с функцией цифровой записи видео (DVR). Однако тогда проект был признан слишком сложным для реализации, и компания сосредоточилась на развитии приставки Apple TV — устройства для стриминга контента, последняя версия которого с поддержкой 4K вышла в конце 2022 года.

У компании Apple получилась довольно неплохая, но дорогая ТВ-приставка.

Ключевое отличие нынешней инициативы заключается в том, что она является частью более широкой экосистемной стратегии. Apple не просто планирует создать еще один телевизор — компания стремится интегрировать его в целостную систему умного дома, где все устройства будут работать в единой связке под управлением центрального хаба.

Однако успех этого амбициозного проекта во многом зависит от того, насколько хорошо рынок примет планируемый центр управления "умным домом". По словам Гурмана, если это устройство не оправдает ожиданий, Apple может быть вынуждена пересмотреть всю свою стратегию в сфере домашних технологий.

В данный момент сроки появления как центра управления, так и самого телевизора остаются неопределенными. Учитывая традиционно тщательный подход Apple к разработке новых продуктов и масштаб задачи, можно предположить, что до появления телевизора под брендом Apple пройдет еще несколько лет — если компания вообще решится на этот шаг.

Эксперты отрасли отмечают, что выход Apple на рынок телевизоров может существенно повлиять на весь сегмент потребительской электроники, учитывая способность компании создавать продукты, задающие новые стандарты качества и функциональности. Однако пока проект находится в стадии оценки возможностей, и его реализация будет зависеть от множества факторов, включая развитие технологий, рыночную конъюнктуру и успех промежуточных продуктов компании в сфере умного дома.

#apple #iphone #ipad #смарт-телевизор #умный телевизор
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