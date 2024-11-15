Раньше для получения научной информации о Земле требовались специальные знания и навыки работы с огромными объемами данных. Теперь же Earth Copilot делает эту информацию доступной для всех желающих, независимо от их уровня подготовки.

Американское космическое агентство НАСА и технологический гигант Microsoft объявили о партнерстве по разработке инновационного инструмент на базе искусственного интеллекта под названием "Earth Copilot". Это не просто чат-бот, а настоящий личный помощник, который поможет каждому желающему получить доступ к гигантской библиотеке знаний о нашей планете.

Более 100 петабайт данных, накопленных космическим агентством, включают информацию о климате, геологии, экосистемах и множестве других аспектов, связанных с Землей. Все эти данные, ценнейший ресурс для ученых и исследователей, и ранее были доступны лишь специалистам, способным разобраться в сложных интерфейсах и интерпретировать специализированные форматы. Earth Copilot, обученный на этом колоссальном объеме информации, призван изменить ситуацию.

Earth Copilot разработан с одной целью, чтобы облегчить поиск и анализ информации, накопленной агентством НАСА. Этот инструмент позволит пользователям взаимодействовать с научными данными с помощью простого и доступного для всех языка, что устранит необходимость в специализированных знаниях и сложных технических навыках.

Тайлер Брайсон, корпоративный вице-президент Microsoft, отметил, что в настоящее время доступ к данным НАСА требует от пользователей умения работать с техническими интерфейсами и интерпретировать сложные научные материалы. Earth Copilot упрощает этот процесс, позволяя получать ответы быстро и доступно.





Мин Нгуен, архитектор облачных решений Microsoft, заявил, что цель проекта – предоставить доступ к данным НАСА широкому кругу пользователей, включая сообщества, ранее лишенные таких возможностей. Взаимодействие с Earth Copilot будет происходить через понятные запросы на естественном языке, что откроет доступ к научной информации более широкой аудитории.

Используя передовые технологии искусственного интеллекта и облачные сервисы Microsoft Azure, новый чат-бот позволит любому пользователю задавать вопросы на естественном языке и получать понятные и точные ответы. Вместо необходимости осваивать сложные программы и разбираться в специфической терминологии, люди смогут просто спросить Earth Copilot о том, что их интересует, будь то динамика ледников, изменения в уровне моря или влияние урбанизации на окружающую среду.

Появление бесплатного чат-бота Earth Copilot станет важным шагом в повышении доступности научных данных. Это решение поможет быстрее находить ответы на вопросы, связанные с Землей, что может быть полезным для решения экологических проблем, планирования городов и предотвращения природных катастроф.