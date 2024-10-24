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Fantoci
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
По словам Дженсена Хуанга, благодаря помощи TSMC, NVIDIA смогла быстро восстановить производственные мощности и значительно увеличить темпы выпуска чипов Blackwell.

В технологической индустрии произошло удивительное событие: NVIDIA официально признала свою ответственность за задержки в производстве новейших чипов Blackwell, предназначенных для систем искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг выступил с открытым заявлением, проливающим свет на ситуацию, которая в последние месяцы активно обсуждалась в профессиональных кругах.

Суть проблемы заключалась в конструкторском просчете, допущенном инженерами NVIDIA при разработке архитектуры Blackwell. Несмотря на то, что новые чипы сохраняли свою функциональность, дефект существенно снижал процент выхода годной продукции при массовом производстве. Особую сложность ситуации придавало то, что новая платформа требовала одновременного запуска в производство семи различных типов чипов, разработанных с нуля.

Важно отметить роль тайваньской компании TSMC в разрешении возникшей проблемы. Производственный гигант, являющийся ключевым партнером NVIDIA, оказал существенную поддержку в оптимизации производственного процесса. Благодаря этому сотрудничеству удалось не только устранить проблему низкого выхода годной продукции, но и восстановить темпы производства в кратчайшие сроки.

Ситуация вызвала особое беспокойство среди крупнейших клиентов NVIDIA — технологических гигантов Meta, Microsoft и Google. Изначально анонсированные на конференции GTC 2024 в марте чипы Blackwell должны были поступить в производство во втором квартале 2024 года, однако выявленные недостатки привели к существенным задержкам поставок.

В профессиональном сообществе начали циркулировать слухи о возможном переносе производства игровых видеокарт серии GeForce RTX 50 на мощности Samsung. Однако публичное выступление Дженсена Хуанга не только опровергло эти предположения, но и продемонстрировало зрелость корпоративной культуры NVIDIA, готовой открыто признавать свои ошибки и эффективно их исправлять.

Этот случай подчеркивает сложность современного процесса разработки и производства полупроводников, где малейшая ошибка в проектировании может привести к серьезным последствиям для всей производственной цепочки. Одновременно он демонстрирует важность прозрачных и доверительных отношений между технологическими компаниями и их производственными партнерами.

Признание NVIDIA своей ответственности за возникшие проблемы и конструктивное взаимодействие с TSMC для их решения служит показательным примером эффективного антикризисного управления в высокотехнологичной индустрии. Это особенно важно в контексте растущего спроса на чипы для систем искусственного интеллекта и усиливающейся конкуренции на рынке полупроводников.

#nvidia #tsmc #blackwell #дженсен хуанг
Источник: reuters.com
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