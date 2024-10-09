Вице-президент также пообещал принять меры для восстановления позиций компании, сделав акцент на возвращении технологического лидерства и изменении корпоративной культуры.

Южнокорейский технологический гигант Samsung столкнулся с серьезными трудностями, которые вынудили руководство компании публично признать свои ошибки. Одной из главных проблем стало значительное снижение рентабельности полупроводникового подразделения, которое понесло серьезные финансовые потери. Кроме того, наблюдаются трудности и в ключевом для компании направлении – производстве микросхем памяти, являющихся основным источником доходов. В ответ на сложившуюся ситуацию вице-председатель Samsung принес публичные извинения перед потребителями и взял на себя ответственность за возникший кризис.

В своем обращении к потребителям руководство Samsung выразило сожаление о сложившейся ситуации, подчеркнув, что они осознают свою вину за кризис, который поставил под сомнение конкурентоспособность компании и её будущее. Этот смелый шаг для экспертов оказался полной неожиданностью, так как высокопоставленные менеджеры обычно избегают таких открытых признаний.

Несмотря на текущие трудности, Samsung по-прежнему сохраняет сильные позиции на рынке памяти и надеется заключить крупный контракт с Nvidia на поставку микросхем GDDR7 для их новой линейки графических процессоров 50-й серии.

Первая часть заявления, как и следовало ожидать, содержала стандартные обещания о том, что компания воспользуется кризисом для пересмотра стратегий, возвращения лидерства в технологическом секторе и изменения внутренней культуры. Однако для того чтобы изменить ситуацию, компании предстоит проделать огромную работу.

Стоит отметить, что нынешний заместитель председателя уже не в первый раз делает резкие заявления в адрес своих коллег. Когда он возглавил полупроводниковое подразделение в августе, он выпустил внутреннюю записку, призывающую к реформам и улучшению коммуникации между различными отделами. Он подчеркнул, что сотрудники должны быть более открытыми в вопросах выявления проблем и предложений по их решению.

В настоящее время Samsung сталкивается с серьёзными вызовами. Сообщается, что технологии производства микросхем по 3-нм и 2-нм техпроцессам демонстрируют крайне низкую производительность, что отпугивает потенциальных клиентов литейного направления. Дополнительно компания рискует уступить свои лидирующие позиции в производстве памяти конкуренту SK Hynix, который пользуется высоким спросом на свою продукцию, особенно на высокоскоростную память (HBM), востребованную в области искусственного интеллекта.

Таким образом, для Samsung наступает критический момент, когда от эффективности принятых решений будет зависеть её будущее на мировом рынке.