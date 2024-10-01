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Китай лидирует в переходе на чистую энергию - чему нас может научить опыт Пекина и Гонконга

Лидерство в области чистой энергии обусловлено масштабными инвестициями – за последние пять лет Китай вложил в этот сектор в десять раз больше средств, чем США или Европа.
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В мировой гонке за экологически чистую энергию Китай уверенно занимает лидирующую позицию. За последнюю пятилетку Поднебесная вложила в развитие экологически чистых источников энергии в десять раз больше средств, чем Соединенные Штаты или Европейский Союз. В настоящее время Китай контролирует львиную долю рынка производства оборудования для возобновляемых источников энергии: 90% солнечных панелей, более 70% литиевых аккумуляторов и 65% ветрогенераторов производятся именно здесь.

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Такой китайский подход оказался весьма эффективным. Последние исследования показывают, что потенциал роста солнечной и ветровой энергетики далек от исчерпания. Есть все основания полагать, что в ближайшем будущем сектор возобновляемых источников энергии может превратиться в глобальную индустрию с оборотом в триллионы долларов.

Несмотря на то, что некоторые амбициозные программы, такие как Европейский зеленый курс и американский Закон о снижении инфляции, предусматривают инвестиции порядка триллиона долларов каждая на ближайшее десятилетие, они вряд ли смогут пошатнуть доминирующее положение Китая на рынке. Преимущество Поднебесной заключается в том, что она уже обладает развитой инфраструктурой для обработки сырья и производства компонентов для чистой энергетики, а также имеет производственные мощности, способные быстро адаптироваться к растущему спросу.

Яркий пример – завод по производству солнечных панелей компании Tongwei, способный в одиночку удовлетворить десятую часть мирового спроса на солнечные панели в текущем году. Более того, многие новые китайские предприятия построены по модульному принципу, что позволяет быстро наращивать производство при необходимости, еще больше снижая издержки за счет эффекта масштаба.

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Чтобы лучше понять движущие силы этого впечатляющего роста на уровне отдельных городов, недавно был проведен опрос среди экспертов, представляющих регулирующие органы, научное сообщество, промышленность и экологические организации в двух ключевых мегаполисах Китая: Пекине и Гонконге. Результаты показали, что выбор стратегии декарбонизации в обоих городах определяется рядом факторов, включая соответствие национальным приоритетам, экономическую эффективность, простоту реализации и наличие сопутствующих выгод.

Важным стимулом служит обязательство Китая, озвученное на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это амбициозное заявление дало мощный импульс китайским городам для разработки собственных планов по достижению углеродной нейтральности. Например, Гонконг поставил цель стать углеродно-нейтральным уже к 2050 году.

Возобновляемые источники энергии пользуются поддержкой на всех уровнях китайского правительства. На городском уровне приоритетными направлениями считаются использование глобальной тенденции к удешевлению возобновляемой энергии и ускорение электрификации транспорта. При этом такие альтернативы, как улавливание и подземное хранение углерода от сжигания ископаемого топлива, рассматриваются в Пекине и Гонконге скорее как вопрос государственного масштаба и считаются необходимыми лишь для решения проблемы "последних 8-10% трудноустранимых выбросов".

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Стоит отметить, что стратегии достижения углеродной нейтральности в Китае, Великобритании, США и Европе включают не только развитие возобновляемых источников энергии, но и значительные инвестиции в другие чистые технологии, такие как улавливание углерода на электростанциях, работающих на ископаемом топливе, и ядерную энергетику. США, например, обладая значительными запасами дешевого природного газа, активно инвестируют в создание крупных объектов для производства водорода из возобновляемых источников и улавливания углерода. Как США, так и Европа имеют богатый опыт использования ядерной энергии.

Китай также вкладывает средства в эти альтернативные технологии, но с заметно меньшим энтузиазмом по сравнению с возобновляемыми источниками энергии.

Наши исследования показывают, что возобновляемые источники энергии и электрификация транспорта становятся все более привлекательными для инвестиций в китайских городах благодаря низкой стоимости, относительно невысоким рискам и способности обеспечить устойчивое сокращение выбросов в краткосрочной перспективе. Эти качества делают их эффективными катализаторами перемен.

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Цепная реакция декарбонизации

Подобно тому, как в климатической системе существуют критические точки, способные запустить неконтролируемые изменения климата, в социально-экономических системах есть так называемые чувствительные точки вмешательства (ЧТВ). Эти точки могут инициировать масштабный процесс декарбонизации. ЧТВ позволяют относительно небольшим политическим мерам вызвать значительные изменения через "толчки" (действия, запускающие положительную обратную связь, например, обучение на практике при работе с возобновляемыми источниками энергии) и "сдвиги" (фундаментальные изменения системы, приводящие к радикальным переменам, как, например, принятие Закона об изменении климата в Великобритании).

Наши предыдущие исследования ЧТВ показали, что возобновляемые источники энергии и электрификация транспорта особенно эффективны в качестве "толчковых" ЧТВ, поскольку они характеризуются высокими темпами обучения: чем больше мы производим, тем больше мы учимся, тем ниже становятся затраты, и тем выше становится спрос.

Существует некая загадка в том, почему одни технологии демонстрируют такие высокие темпы обучения, а другие – нет. Однако, будучи установленными, эти темпы обучения оказываются стабильными и достаточно предсказуемыми. Мы полагаем, что ключевыми факторами высоких темпов обучения являются модульность, возможность массового производства и широкая привлекательность технологии.

Солнечная энергетика, ветроэнергетика и аккумуляторные технологии обладают всеми этими характеристиками, причем солнечная энергетика выделяется особенно. Солнечные элементы можно использовать в широчайшем диапазоне применений: от крошечных ячеек в наручных часах до гигантских солнечных электростанций. Технологический прогресс в этой области в основном связан с совершенствованием производства и масштабированием, после чего внедрение становится практически беспроблемным. Кроме того, общественное восприятие солнечной и ветровой энергетики гораздо более позитивно по сравнению с такими альтернативами, как улавливание и хранение углерода или ядерная энергетика.

Опыт двух мегаполисов

Что могут предпринять страны, не обладающие такой мощной производственной базой, как Китай, чтобы не отстать в гонке за чистую энергию? Специалисты из исследовательской группы по климатической эконометрике Оксфордского университета предложили пять политических мер, которые могли бы помочь Великобритании вернуться на путь выполнения своих климатических обязательств.

Эти предложения включают инициативы, направленные на запуск как "толчков", так и "сдвигов" для стимулирования масштабного расширения использования возобновляемых источников энергии. Среди них – использование электромобилей в качестве распределенной системы накопления энергии и развитие вертикальных и подземных ферм в городских центрах.

До 2050 года – срока, к которому многие страны планируют достичь углеродной нейтральности – осталось меньше 26 лет. В условиях стремительной урбанизации и появления все большего числа городских планов по достижению нулевых выбросов, мы убеждены, что наиболее эффективная политика зеленого перехода будет основываться на "мышлении ЧТВ" для ускорения прогресса в этом направлении.

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