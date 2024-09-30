Компания не только выпустила обновления BIOS и драйверов, но и пересмотрела некоторые технические характеристики, стремясь раскрыть весь потенциал новой архитектуры.

Компания AMD внесла несколько важных изменений в работу своих процессоров Zen 5 серии Ryzen 9000 после их выхода на рынок. Эти меры направлены на устранение проблем, выявленных в ходе тестирования и рецензирования, а также на повышение общей производительности. Хотя первоначальные отзывы о новых моделях 9600X и 9700X были сдержанными, AMD активно работает над улучшением ситуации, и теперь представила несколько значительных обновлений.

Одним из ключевых изменений стало увеличение TDP (теплового пакета) для моделей 9600X и 9700X с 65 Вт до 105 Вт. Изначально эти процессоры были разработаны с акцентом на энергоэффективность и низкое тепловыделение. Однако, откликаясь на потребности рынка в более мощных решениях, AMD предоставила пользователям возможность повысить производительность своих систем.

Этот шаг особенно актуален для владельцев материнских плат серий 600 и 870. Компания заверяет, что изменение настроек TDP в BIOS не повлияет на гарантийные обязательства. По оценкам AMD, такое повышение мощности может увеличить производительность в многопоточных задачах до 10%, а также положительно сказаться на однопоточных операциях.

Другим важным направлением оптимизации стало улучшение взаимодействия между ядрами в двухчиплетных процессорах, таких как 12-ядерный Ryzen 9 9900X и 16-ядерный 9950X. Первоначально некоторые обозреватели отмечали увеличение задержки межъядерного взаимодействия в Zen 5 по сравнению с предыдущим поколением Zen 4 - до 175 нс против прежних 75 нс.

AMD отреагировала на эти замечания, оптимизировав архитектуру так, чтобы вернуть показатели к уровню предшественника - около 75-80 нс. Хотя компания считает, что для большинства пользователей это изменение не будет критичным, оно может заметно улучшить производительность в определенных игровых сценариях.

Особое внимание AMD уделила взаимодействию своих процессоров с операционной системой Windows. Компания Microsoft внедрила оптимизации для процессоров Ryzen в актуальную версию Windows 23H2. Эти изменения включают улучшенное предсказание ветвлений, что особенно важно для архитектуры Zen 5.

Результаты впечатляют: пользователи процессоров Zen 5 могут наблюдать прирост производительности в играх от 20% до 30%. Это беспрецедентное улучшение, достигнутое исключительно за счет программных оптимизаций, открывает новые горизонты для геймеров, использующих процессоры AMD.

AMD не собирается останавливаться на достигнутом и уже анонсировала поддержку памяти DDR5-8000 для будущих материнских плат серии X870. Эта расширенная функциональность будет реализована через технологию EXPO - аналог XMP от Intel, позволяющий легко разгонять память через BIOS.

Такой важный шаг ставит AMD на один уровень с конкурентами в лице Intel, чьи материнские платы Z790 уже поддерживают подобные скорости. Более того, ходят слухи, что Intel готовит к выпуску платы Z890 с поддержкой памяти, работающей на частотах свыше 9000 МГц, что обещает новый виток соревнования между производителями.

Несмотря на все улучшения, AMD понимает, что изменить сложившееся мнение о линейке Zen 5 будет непросто. Первоначальные обзоры не были восторженными, и компании предстоит приложить немало усилий, чтобы переубедить скептиков.

В рамках этой стратегии AMD, по слухам, планирует ускорить выпуск восьмиядерного процессора X3D, перенеся его релиз на октябрь. Цель очевидна - представить "самый быстрый игровой процессор в мире" и тем самым переломить общественное мнение о линейке Zen 5.

Последние шаги AMD демонстрируют гибкость компании и ее готовность оперативно реагировать на запросы пользователей и рынка. Увеличение TDP, оптимизация межъядерного взаимодействия, тесная интеграция с Windows и поддержка высокоскоростной памяти - все это части комплексной стратегии по укреплению позиций AMD на рынке процессоров.

Остается открытым вопрос, смогут ли эти улучшения кардинально изменить восприятие линейки Zen 5. Однако несомненно одно: AMD продолжает активно развивать свои технологии, стремясь предоставить пользователям максимально эффективные и производительные решения. Будущее покажет, насколько успешными окажутся эти усилия в жесткой конкурентной борьбе на рынке процессоров.