Цель – извлечь крошечный фрагмент ядерного топлива, расплавившегося в 2011 году.

Авария на атомной электростанции "Фукусима" в 2011 году привела к расплавлению ядерного топлива в нескольких реакторах. Для оценки состояния топлива и планирования дальнейших действий по выводу станции из эксплуатации, японская компания TEPCO использует уникальные роботизированные системы. На этой неделе начался важный этап этой сложной миссии: робот Telesco проник в реактор №2, чтобы извлечь образцы расплавленного топлива.

Задача робота – доставить на поверхность всего 3 грамма радиоактивных материалов. Это может показаться незначительным, учитывая, что общая масса расплавленного топлива оценивается в 880 тонн. Однако, даже такой небольшой образец позволит ученым из Японского агентства по атомной энергии получить ценную информацию о состоянии топлива и уровне его радиоактивности.

Первая попытка извлечения образцов в августе 2024 года столкнулась с определенными трудностями. Робот Telesco, оснащенный телескопическими манипуляторами, должен был проникнуть в активную зону реактора на глубину 22 метра. Однако, из-за ошибки при сборке штанг, операторам пришлось отложить операцию на две недели.





Во вторник Telesco возобновил свою миссию. Успех этой операции крайне важен для дальнейшего планирования работ по демонтажу реактора и дезактивации всей территории АЭС. Правительство Японии поставило амбициозную цель – завершить этот процесс к 2050 году.

Стоит отметить, что это не первая попытка TEPCO использовать роботов для исследования разрушенных реакторов. В 2015 году робот, отправленный в реактор №1, вышел из строя из-за высокой радиации. В 2017 году подводный робот смог провести более успешную разведку.

Опыт Фукусимы наглядно демонстрирует сложность и опасность работ по ликвидации последствий ядерных аварий. Несмотря на трудности, Япония стремится возродить свою ядерную энергетику, столкнувшись при этом с проблемой нехватки квалифицированных кадров и необходимостью решения экологических проблем, таких как появление радиоактивных гибридов диких и домашних свиней в зоне отчуждения.