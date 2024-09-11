Результаты последних наблюдений подтвердили очевидный, но крайне важный для науки факт: Земля действительно обладает всеми необходимыми условиями для существования жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

В ходе своего путешествия к Юпитеру космический аппарат JUICE, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ЕКА), совершил "неожиданное" открытие: наша планета действительно пригодна для органической жизни. Этот вывод, хоть и не удивил никого из землян, но стал важным этапом в тестировании оборудования межпланетного зонда.

JUICE - амбициозный проект ЕКА, нацеленный на исследование трех крупнейших спутников Юпитера: Ганимеда, Каллисто и Европы. Ученые подозревают, что под ледяными поверхностями этих спутников скрываются океаны, потенциально способные поддерживать жизнь. Миссия JUICE призвана детально изучить эти водные миры и найти признаки возможного существования живых организмов.

Однако путь к Юпитеру долог и сложен. Чтобы достичь цели к 2031 году, JUICE использует гравитационные маневры у Земли и Венеры для набора необходимой скорости. Недавний пролет мимо нашей планеты стал отличной возможностью для калибровки научных инструментов зонда.

Во время пролета мимо Земли, зонд JUICE использовал два ключевых инструмента:

MAJIS (Moons and Jupiter Imaging Spectrometer) – этот спектрометр позволил получить детальные изображения нашей планеты и проанализировать состав ее атмосферы. Ученые искали следы таких газов, как углекислый газ, озон и водяной пар, которые являются важными индикаторами наличия жизни.

SWI (Submillimetre Wave Instrument) – этот прибор сканировал атмосферу Земли в субмиллиметровом диапазоне длин волн, позволяя обнаружить более сложные молекулы, в том числе органические соединения, которые являются строительными блоками жизни.

Результаты тестов оказались ожидаемыми: Земля подтвердила свой статус обитаемой планеты. Обнаружение "CHEOPS" элементов и молекул, таких как углекислый газ, озон и вода, продемонстрировало эффективность работы инструментов JUICE.



Вид Тихого океана в трех диапазонах волн. Источник: ЕКА

Руководитель научной группы JUICE Оливье Витасс с юмором прокомментировал результаты: "Мы, разумеется, не удивлены, что Земля оказалась пригодной для жизни. Но эти тесты доказывают, что наши приборы готовы к работе у Юпитера, где им предстоит искать потенциальные признаки жизни на его спутниках".

Хотя основная миссия JUICE начнется лишь через несколько лет, команда проекта не теряет времени даром. Уже в следующем году зонд совершит пролет около Венеры, что позволит проверить работу инструментов в совершенно иных условиях. Затем последуют еще два сближения с Землей в 2026 и 2029 годах, каждое из которых даст ценные данные для настройки научных инструментов.

Миссия JUICE открывает новую главу в исследовании дальних уголков Солнечной системы. Она не только расширит наши знания о Юпитере и его спутниках, но и, возможно, приблизит нас к ответу на один из главных вопросов человечества: одиноки ли мы во Вселенной? А пока мы можем быть уверены хотя бы в одном - наш космический дом действительно уникален в своей способности поддерживать жизнь.