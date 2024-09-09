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Fantoci
Раскрыты все характеристики новой беззеркальной камеры Fujifilm X-M5
Fujifilm X-M5 будет особенно интересна создателям контента благодаря ряду специализированных функций. Одной из них является поддержка облачной интеграции с платформой Frame.io, что позволит быстро передавать отснятый материал в облако для дальнейшей обработки и совместной работы над проектами.

Слухи о новой беззеркальной камере Fujifilm X-M5 обрастают все новыми подробностями. Недавняя утечка информации раскрывает практически все характеристики устройства, позволяя составить первое представление о его возможностях и месте в линейке известного производителя.

Сердцем X-M5 станет проверенный временем 26,1-мегапиксельный сенсор APS-C X-Trans BSI CMOS 4, работающий в тандеме с передовым процессором X-Processor 5. Такая мощная связка обещает профессионалам и любителям впечатляющие возможности как для фото-, так и для видеосъемки.

Одной из ключевых особенностей новинки станет способность записывать видео в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду. Для любителей сверхплавного движения предусмотрен режим 120 кадров в секунду, правда, с некоторым кадрированием изображения. Такие характеристики делают X-M5 привлекательным выбором для блогеров и создателей контента, ищущих универсальное устройство для своих творческих задач.

Японская компания Fujifilm не забыла и о фотографах, ценящих качественные снимки в сложных условиях. Камера оснащена системой встроенной стабилизации изображения (IBIS) с эффективностью до 7 ступеней экспозиции, что позволит получать четкие кадры даже при съемке с рук в условиях низкой освещенности.

Автофокусировка всегда была сильной стороной камер Fujifilm, и X-M5 не станет исключением. 425-точечная гибридная система АФ обещает молниеносную и точную фокусировку на объекте съемки.

Для творческих экспериментов фотографам будут доступны 20 режимов имитации пленки - фирменная особенность камер Fujifilm, позволяющая придать снимкам уникальное настроение прямо в камере, без постобработки.

Интеграция с облачной платформой Frame.io упростит рабочий процесс профессионалов, позволяя быстро делиться отснятым материалом с командой или клиентами.

Удобство использования устройства обеспечит 3,0-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона и разрешением 1,62 миллиона точек, который позволит комфортно работать с камерой в любых условиях съемки.

Хотя точная дата выхода и стоимость X-M5 пока остаются в секрете, эксперты предполагают, что камера займет промежуточное положение в линейке Fujifilm. Ожидается, что она станет более доступной альтернативой премиальной X100VI, сохранив при этом большинство передовых функций.

Подводя итог, можно сказать, что Fujifilm X-M5 обещает стать универсальным инструментом, способным удовлетворить потребности как начинающих энтузиастов, так и опытных профессионалов. Сочетание передовых технологий, компактности и традиционного для Fujifilm внимания к удобству использования делает эту камеру одним из самых ожидаемых фотографических продуктов года.

#fujifilm #aps-c x-trans bsi cmos 4 #fujifilm x-m5 #x-processor 5
Источник: photorumors.com
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