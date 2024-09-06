На обложке можно увидеть генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, главу AMD Лизу Су, но главы SpaceX, Tesla и xAI Илона Маска нету.

Журнал TIME представил публике свой ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных фигур в сфере искусственного интеллекта, однако в этот раз выбор редакции вызвал серьезные вопросы у экспертов. В списке оказались известные технологические лидеры, такие как главы NVIDIA и AMD, но при этом отсутствуют ключевые игроки, чье влияние на развитие искусственного интеллекта неоспоримо.

Наибольшее удивление вызвало отсутствие Илона Маска, чей вклад в развитие ИИ трудно переоценить. Основатель Tesla, SpaceX и xAI стоит за рядом инновационных проектов: от самообучающихся автомобилей до космических технологий. Его компании обладают огромными вычислительными мощностями и генерируют колоссальные объемы данных, что критически важно для развития ИИ.

В то же время, в списке нашлось место для актрисы Скарлетт Йоханссон, чья связь с миром искусственного интеллекта ограничивается ролью в научно-фантастическом фильме. Это решение вызвало недоумение у многих экспертов отрасли.

Среди других неожиданных включений – популярный технологический блогер Маркес Браунли (MKBHD). Хотя его роль в популяризации технологий неоспорима, его влияние на развитие ИИ вызывает вопросы.

Стоит отметить, что список все же включает ряд заслуженных лидеров индустрии, таких как генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг и CEO AMD Лиза Су. Их компании играют ключевую роль в создании аппаратного обеспечения, необходимого для развития ИИ.

Однако отсутствие таких фигур, как Сэм Альтман (CEO OpenAI, создатели ChatGPT) и Марк Цукерберг (CEO Meta), чьи компании находятся на переднем крае разработок в области ИИ, вызывает сомнения в полноте и объективности рейтинга.

Критики предполагают, что на составление списка могли повлиять политические взгляды. В частности, поддержка Илоном Маском бывшего президента США Дональда Трампа могла сыграть роль в его исключении из рейтинга. Это вызывает опасения о возможной предвзятости при оценке вклада в развитие технологий.

Данная ситуация поднимает важный вопрос о критериях оценки влияния в сфере ИИ. Должны ли учитываться только технологические достижения, или общественное влияние и популяризация темы также играют роль? Как сбалансировать различные аспекты вклада в развитие ИИ при составлении подобных рейтингов?

В конечном итоге, этот случай демонстрирует, насколько сложно объективно оценить влияние в быстро развивающейся и многогранной области ИИ. Он также подчеркивает необходимость прозрачных и четких критериев при составлении подобных рейтингов, чтобы избежать обвинений в предвзятости и сохранить доверие общественности.