Всего за один квартал 2024 года компания превзошла годовой показатель предыдущего периода.

Компания Nvidia продолжает устанавливать новые рекорды в индустрии полупроводников. По результатам второго квартала финансового года 2025 компания объявила о рекордной выручке в размере 30 миллиардов долларов, что значительно превышает показатели предыдущих периодов. Для сравнения, за весь 2023 год Nvidia заработала около 27 миллиардов долларов. Такой стремительный рост свидетельствует о невероятном успехе компании, особенно учитывая, что в прошлом квартале не было выпущено ни одного нового продукта.

Основной источник прибыли – продукция для серверов. Выручка от этого направления составила 26 миллиардов долларов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 122% больше, чем годом ранее. Столь впечатляющие результаты достигнуты благодаря высокому спросу на ускорители H100 и H200 на базе архитектуры Hopper, а также на более старые модели Ampere.

Даже несмотря на отсутствие новинок в игровом сегменте, Nvidia также продемонстрировала положительную динамику. Выручка от игровых продуктов составила почти 3 миллиарда долларов, что на 16% больше по сравнению со вторым кварталом 2024 года.

Для более полного понимания масштабов успеха Nvidia стоит сравнить ее показатели с результатами конкурента – компании AMD. Во 2 квартале AMD объявила о выручке в 5,8 миллиарда долларов, что на 9% больше по сравнению с 2023 годом. Хотя это тоже неплохой результат, он не идет ни в какое сравнение с показателями Nvidia. Особенно заметна разница в сегменте центров обработки данных, где Nvidia значительно опережает AMD.

Ключевым фактором успеха Nvidia является высокий спрос на ее продукты в области искусственного интеллекта. Мощные графические процессоры Nvidia используются для обучения и запуска самых современных моделей ИИ, что делает их незаменимыми для разработчиков и исследователей. Кроме того, компания активно инвестирует в исследования и разработки, что позволяет ей создавать инновационные продукты и поддерживать лидерство на рынке.

Nvidia с оптимизмом смотрит в будущее. Компания прогнозирует, что ее выручка в третьем квартале достигнет рекордных 32,5 миллиардов долларов. Это говорит о том, что компания намерена и дальше укреплять свои позиции на рынке и продолжать демонстрировать впечатляющий рост.

Результаты Nvidia за второй квартал 2025 года наглядно демонстрируют, насколько быстро развивается рынок искусственного интеллекта и какие возможности он открывает для компаний, занимающихся разработкой высокопроизводительных вычислений. Успех Nvidia вдохновляет и показывает, что инновации и стремление к совершенству могут привести к невероятным результатам.