Новая технология позволит использовать активное охлаждение во флагманских смартфонах.

Производители смартфонов постоянно стремятся к новым высотам производительности, но это неизбежно приводит к повышению температуры устройств. Для решения этой проблемы компания xMEMS представила инновационное устройство: самый маленький в мире кулер с классом защиты IP58. Данная разработка открывает новые возможности для активного охлаждения в флагманских смартфонах, позволяя им работать на пределе своих возможностей без угрозы перегрева.

Современные смартфоны, особенно флагманские игровые модели, оснащаются мощными процессорами, которые при интенсивной нагрузке генерируют значительное количество тепла. Однако перегрев может привести к снижению производительности, зависаниям и даже повреждению устройства. Для решения этой проблемы было изобретено активное охлаждение, такое как вентиляторы, которое эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев чипа.

Однако традиционные системы активного охлаждения имеют существенный недостаток: они ухудшают водонепроницаемость устройства. Инновационный чип µCooling от xMEMS решает эту проблему благодаря своей компактности и высокому классу защиты IP58. Это означает, что смартфон с таким охладителем сможет выдерживать погружение в воду на определенную глубину без риска повреждения внутренних компонентов.

Чип xMEMS XMC-2400 имеет размеры всего 9,26 x 7,6 x 1,08 мм, что позволяет легко интегрировать его в современные смартфоны без ущерба для дизайна. Несмотря на свои миниатюрные размеры, он способен генерировать достаточно воздушного потока для эффективного охлаждения процессора. Благодаря использованию твердотельной технологии, вентилятор работает бесшумно и не создает вибраций.





Преимущества нового решения:

Высокая эффективность охлаждения: Чип xMEMS обеспечивает оптимальную температуру процессора даже при максимальной нагрузке.

Компактные размеры: Благодаря своим миниатюрным габаритам, чип легко интегрируется в существующие конструкции смартфонов.

Высокий класс защиты: Класс защиты IP58 делает устройство более надежным и долговечным.

Бесшумная работа: Твердотельная конструкция обеспечивает бесшумную работу вентилятора.

Появление охлаждающего чипа µCooling от xMEMS открывает новые возможности для производителей смартфонов. В ближайшем будущем мы можем ожидать появления устройств, которые сочетают в себе высокую производительность, стильный дизайн и надежную защиту от воды. Для потребителей это означает возможность приобрести смартфон, который будет работать быстро и стабильно даже при самых требовательных задачах.

xMEMS стала пионером в области твердотельных решений для охлаждения мобильных устройств. Однако компания не стоит на месте. В будущем мы можем ожидать появления еще более эффективных и компактных чипов, которые позволят создавать еще более мощные и производительные смартфоны.

Разработка чипа µCooling от xMEMS является важным шагом в развитии технологий мобильных устройств. Это инновационное решение позволяет решить одну из самых актуальных проблем современных смартфонов - перегрев. Благодаря своим уникальным характеристикам, этот чип открывает новые перспективы для производителей и потребителей.