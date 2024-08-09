Робот под управлением искусственного интеллекта научился обыгрывать людей в пинг-понг.

Компания Google DeepMind представила робота, способного играть в настольный теннис на уровне человека-любителя. Новый робот под названием ABB IRB 1100 оснащен промышленным манипулятором и уникальным программным обеспечением, которое наглядно демонстрирует, как далеко продвинулись технологии в области машинного обучения и управления.

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Инновационная система робота ABB IRB 1100 синхронизировала промышленный манипулятор с инновационным программным обеспечением компании DeepMind. Результат впечатляет: робот демонстрирует навыки, ранее считавшиеся недоступными для машин. Он способен мгновенно принимать решения и адаптироваться к игре противника, что делает его серьезным соперником для людей.

В ходе эксперимента робот сразился с 29 игроками различного уровня подготовки. Статистика говорит сама за себя: 45% выигранных матчей в общем зачете, 100% побед против новичков и 55% против игроков среднего уровня. Однако против опытных теннисистов машина пока уступает, что оставляет простор для дальнейшего совершенствования.

Секрет успеха кроется в уникальной архитектуре искусственного интеллекта. Система использует двухуровневый подход: на нижнем уровне работают контроллеры базовых навыков, а на верхнем – стратегический модуль принятия решений. Это позволяет роботу не только выполнять технические элементы игры, но и разрабатывать тактику в реальном времени.





Процесс обучения робота был не менее инновационным. Исследователи применили гибридный метод, сочетающий симуляцию физической среды с данными из реальных игр. Несмотря на относительно небольшой объем исходных данных – всего 17 500 траекторий мяча – команде удалось создать систему, способную конкурировать с людьми.

Интересно, что игра с роботом оказалась увлекательной даже для проигравших участников. Это открывает перспективы использования подобных систем в спортивных тренировках и индустрии развлечений.

Однако у робота есть свои слабости. Он испытывает проблемы, когда соперник запускает очень быстрые или высокие мячи, а также плохо читает сильное вращение и менее эффективен при игре слева. Эти недостатки дают ученым направления для дальнейших исследований и усовершенствований.

Значимость этого достижения выходит далеко за рамки настольного тенниса. Технологии, разработанные для этого проекта, могут найти применение в различных областях, где требуется быстрая реакция и адаптация к непредсказуемым действиям человека. От промышленного производства до медицины – потенциал применения огромен.

Команда DeepMind не останавливается на достигнутом. Исследователи уверены, что при дальнейшей доработке система сможет соревноваться даже с профессиональными игроками. Учитывая предыдущие успехи компании в создании ИИ для шахмат и других интеллектуальных игр, можно предположить, что эра машинного превосходства в настольном теннисе не за горами.

Этот проект демонстрирует стремительное развитие искусственного интеллекта и робототехники. От виртуальных игр мы переходим к физическим видам спорта, где машины начинают конкурировать с людьми. Настольный теннис – лишь начало. Кто знает, какой вид спорта покорится искусственному интеллекту следующим?