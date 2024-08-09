Ученые обеспокоены участившимися случаями образования орбитального мусора после запусков китайских ракет «Чанчжэн-6А».

Практически после каждого запуска китайской ракеты, ее верхняя ступень полностью разрушается, создавая многочисленные обломки на орбите. Так произошло и на этот раз: после успешного запуска во вторник, который вывел на орбиту первую партию интернет-спутников, верхняя ступень ракеты разрушилась, образовав облако из более чем 300 фрагментов в одном из самых перегруженных районов орбиты Земли.

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Космическое командование США, отвечающее за отслеживание объектов на орбите с помощью сети радаров и оптических сенсоров, подтвердило разрушение китайской ракеты в четверг. Специалисты отмечают, что в результате этого инцидента появилось более 300 опасных обломков. Эти объекты размером более 10 сантиметров представляют потенциальную угрозу для других космических аппаратов.

Инцидент произошел после того, как ракета «Чанчжэн-6А» успешно вывела на орбиту первую партию из 18 спутников для создания китайского мегасозвездия, которое в будущем может насчитывать тысячи космических аппаратов. Вторая ступень ракеты разрушилась на высоте около 800 километров, что вызвало образование множества обломков, которые могут оставаться на орбите десятилетиями.

Хотя непосредственной угрозы для объектов на Земле нет, данный инцидент вызывает беспокойство из-за возможного столкновения этих обломков с другими спутниками, такими как аппараты системы Starlink от SpaceX, Международной космической станцией и другими космическими объектами.

Несмотря на то, что 300 новых обломков кажутся незначительным дополнением к уже существующим 46 тысячам отслеживаемых объектов на околоземной орбите, столь массовое образование мусора при одном запуске — редкость и заслуживает внимания. По данным астрофизика Джонатана Макдауэлла, который отслеживает глобальную космическую активность, этот случай входит в двадцатку крупнейших событий по количеству созданного космического мусора с начала космической эры.

Ракета «Чанчжэн-6А» была запущена уже семь раз с момента своего дебюта в марте 2022 года. За это время неоднократно фиксировались разрушения ее верхней ступени. Например, в ноябре 2022 года аналогичный инцидент привел к образованию более 500 обломков. Подобные случаи происходили и при других запусках этой ракеты в 2023 году.

По данным ЕКА, на орбите Земли произошло более 640 событий, таких как разрушения, взрывы, столкновения и другие аномалии, вызвавшие разрушение космических аппаратов. Несмотря на частоту таких случаев, остаётся неясным, почему именно «Чанчжэн-6А» с её относительно короткой историей полётов так подвержена разрушению.

В отличие от большинства современных ракет, которые после выполнения миссии либо возвращаются в атмосферу, либо снижают риск взрыва путем пассивирования, «Чанчжэн-6А» имеет массу около 5800 килограммов и оснащена двигателем YF-115, что делает её особенно опасной в случае разрушения.

Первый запуск во вторник ознаменовал начало разворачивания китайской сети «Тысяча парусов», которая должна включать 1296 спутников с возможностью расширения до 14 тысяч. Если каждый запуск этой констелляции будет сопровождаться столь же значительным количеством мусора, это существенно увеличит количество космических обломков на орбите Земли.

Китай уже известен своими предыдущими инцидентами, связанными с космическим мусором. В 2007 году страна уничтожила свой собственный спутник в ходе испытания противоспутниковой ракеты, что привело к образованию более 3 тысяч отслеживаемых объектов и десятков тысяч мелких фрагментов. В последние годы также несколько раз происходили неконтролируемые возвращения на Землю крупной центральной ступени ракеты «Чанчжэн-5B», что вызывало опасения за безопасность людей на Земле.

Ситуация с «Чанчжэн-6А» и её склонностью к разрушениям подчеркивает важность строгого соблюдения международных рекомендаций по снижению образования космического мусора. Это также указывает на необходимость развития систем для своевременного обнаружения, отслеживания и каталогизации новых объектов на орбите, чтобы минимизировать риски столкновений и обеспечить безопасность космической деятельности.