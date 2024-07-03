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Fantoci
Климатологи: ураган «Берил» - наглядное свидетельство изменения климата
Беспокойство вызывает не только сам ураган, но и условия, которые позволили «Берилу» сформироваться.

Метеорологи были поражены, когда ураган «Берил», колеблясь между 4 и 5 категориями мощности, молниеносно пронесся по Карибскому региону. Пока шторм бушует над водной гладью и мчится к Ямайке, климатологи бьют тревогу: ураган «Берил» - не просто стихийное бедствие, но и тревожный признак изменения климата, а условия, его породившие, внушают еще большее беспокойство.

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Прежде всего стоит отметить, что подобные «Берилу» ураганы обычно не возникают до августа. Несмотря на то, что сезон атлантических ураганов официально стартует 1 июня, самые опасные штормы, как правило, появляются лишь в разгар лета. Данный факт уже сам по себе вызывает беспокойство, не говоря уже об угрозе, которую «Берил» представляет для островных государств Карибского моря. На момент составления отчета стихия унесла жизни как минимум шести человек в Гренаде, Венесуэле, Сент-Винсенте и Гренадинах (СВГ). Кроме того, островные страны столкнулись с серьезными повреждениями инфраструктуры, включая разрушенные дороги и обрывы линий электропередач.

Но если посмотреть на ситуацию шире, ураган «Берил» демонстрирует реальные долгосрочные метеорологические последствия изменения климата. Для превращения шторма в ураган необходимо, чтобы он набрал теплый воздух и влагу с поверхности океана: чем теплее вода, тем благоприятнее условия для формирования урагана. Обычно Атлантический океан не достигает температур, идеальных для образования ураганов, до более позднего периода сезона. Однако из-за рекордно высоких температур воды «Берил» получил возможность сформироваться раньше обычного.

2D-карта пути урагана «Берил» через Карибский бассейн.

"Это поразительное явление, котороt мы ранее не наблюдали. Однако с научной точки зрения оно, к сожалению, полностью соответствует нашим прогнозам относительно последствий глобального потепления", - поделилась во вторник с климатическими корреспондентами NPR доктор Андра Гарнер, климатолог из Университета Роуэна.

Йельское климатическое сообщество еще в мае прогнозировало необычно высокие температуры в Атлантике, уже побившие рекорды конца мая, которые могут "стать причиной необычайно интенсивного сезона ураганов". И вот, менее чем через два месяца, прогноз сбывается. Ученые уже много лет бьют тревогу по поводу тропических циклонов, вызванных изменением климата: в 2021 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, прогнозирующий рост количества осадков, связанных с тропическими циклонами, их интенсивности и доли тропических циклонов, достигающих 4-й и 5-й категории.

«Берил» стал самым громким сигналом тревоги: изменение климата не только способствовало его раннему формированию, но и позволило достичь 5 категории раньше, чем любой другой ураган в истории наблюдений в Атлантике. Представители власти в странах Карибского бассейна прилагают все усилия, чтобы этот сигнал был услышан мировым сообществом.

"Основные источники выбросов парниковых газов, то есть те, что вносят наибольший вклад в глобальное потепление, так и не были устранены, все ограничивается лишь разговорами и не предпринимается реальных действий", - заявил в понедельник премьер-министр СВГ Ральф Гонсалвес, критикуя климатические конференции и бездействие правительств стран Глобального Севера. "Я надеюсь, что текущая ситуация - а мы находимся лишь в начале сезона ураганов - заставит их осознать нашу уязвимость и слабость, и побудит выполнить обязательства, взятые на себя по различным вопросам, начиная с Парижского соглашения и до сегодняшнего дня".

#изменение климата #глобальное потепление #ураган берил
Источник: npr.org
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