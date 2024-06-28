Аэрокосмическая компания Илона Маска заработает на этом контракте до 843 миллионов долларов.

В конце 20-го века, на заре нового тысячелетия, НАСА приступило к амбициозному проекту, объединив усилия с космическими агентствами разных стран для воплощения давней мечты о постоянном присутствии человека в космосе - Международной космической станции (МКС). На протяжении нескольких десятков лет этот орбитальный комплекс оставался единственным обитаемым форпостом человечества за пределами Земли, символизируя триумф международного сотрудничества в освоении космоса. Однако время неумолимо, и эра МКС близится к завершению. Американское космическое агентство наметило 2030 год как финальную точку в истории станции и уже сделало первые шаги к ее завершению, заключив контракт с компанией SpaceX. Задача инженеров Илона Маска - разработать специализированный космический буксир, способный осуществить контролируемый спуск массивной космической станции в плотные слои атмосферы, тем самым обеспечив ее безопасное сгорание.

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По прогнозам американского космического агентства, мы стоим на пороге революции в сфере коммерческого освоения околоземной орбиты. Частные космические компании, среди которых выделяются Blue Origin Джеффа Безоса и Axiom Space, уже приступили к реализации амбициозных проектов по строительству новых орбитальных комплексов. Новые инновационные конструкции призваны стать многофункциональными платформами, предоставляющими возможности как для бизнес-инициатив, так и для государственных исследовательских программ. В то же время НАСА переключила фокус своего внимания на более дальние рубежи, концентрируясь на реализации программы "Артемида", нацеленной на возвращение человека на Луну, и разработке орбитальной лунной станции "Gateway", которая должна стать ключевым элементом в будущей инфраструктуре освоения глубокого космоса.

С каждым годом становится все очевиднее, что продолжение эксплуатации Международной космической станции в эпоху расцвета коммерческих орбитальных комплексов экономически нерационально. Этот факт постепенно признается всеми игроками космической индустрии. Тем не менее, простое прекращение работы МКС без дальнейших действий недопустимо. НАСА, осознавая свою ответственность, разрабатывает план по безопасному выводу станции из эксплуатации. Ключевой элемент этого плана - контролируемый спуск МКС в плотные слои атмосферы, где она должна полностью разрушиться. Такой подход призван минимизировать риски как для функционирующих космических аппаратов на орбите, так и для населения Земли, исключая вероятность падения крупных обломков на населенные территории.

Представитель НАСА Кен Бауэрсокс подчеркнул важность выбора отечественного решения для "деорбитации" МКС: "Разработка специализированного аппарата в США для вывода Международной космической станции с орбиты - это ключевой шаг к обеспечению плавного и безопасного перехода в новую эру освоения околоземного пространства. Данный проект продемонстрирует ответственный подход НАСА и наших зарубежных коллег к завершению эксплуатации станции". Бауэрсокс также отметил стратегическое значение этого решения: "Такой подход не только согласуется с нашим видением будущего коммерческого освоения космоса, но и гарантирует непрерывность исследований и разработок на низкой околоземной орбите, открывая новые перспективы для научного и технологического прогресса".

Долгое время будущее МКС оставалось туманным, американское космическое агентство рассматривало широкий спектр вариантов, включая довольно нестандартные идеи. Одним из таких предложений была продажа станции частному инвестору. Однако этот вариант сразу же столкнулся с серьезными юридическими препятствиями. Дело в том, что МКС - результат беспрецедентного международного сотрудничества пяти космических держав: США, Канады, Японии, Европейского Союза и России. Каждая из этих стран, представленная своим космическим агентством, внесла многомиллиардный вклад в создание и эксплуатацию станции, что делает вопрос о праве собственности крайне запутанным. Инженеры НАСА также изучали возможность демонтажа МКС непосредственно на орбите с целью сохранения и повторного использования ее наиболее современных модулей в будущих космических проектах. Однако детальный анализ показал, что техническая сложность и финансовые затраты на реализацию такого плана значительно превышают потенциальную выгоду, делая этот вариант экономически нецелесообразным.

Подведя итоги, завершение эпохи МКС уже согласовано со всеми участниками международного космического проекта. Компания SpaceX получила контракт на реализацию этого масштабного проекта, оцениваемого в 843 миллиона долларов, хотя детали пока не разглашаются. Задача по выводу с орбиты колоссального 109-метрового комплекса требует создания своеобразного космического буксира - мощного аппарата, способного осуществить контролируемый спуск станции в атмосферу. Эксперты полагают, что SpaceX адаптирует для этой миссии свой флагманский проект Starship. Несмотря на то, что эта инновационная ракетно-космическая система все еще находится на стадии разработки, ее потенциал впечатляет: Илон Маск обещает революционные межпланетные перелеты и доставку грузов на Марс и обратно. Примечательно, что НАСА уже включило Starship в свои будущие проекты по освоению Луны, выбрав эту мегаракету в качестве посадочного модуля для программы "Артемида", что свидетельствует о высоком доверии к технологиям SpaceX.