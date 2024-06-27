На пути в космос китайские ракеты часто пролетают над населенными пунктами.

В минувшие выходные китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2C» успешно вывела на орбиту новый космический телескоп. Однако для жителей деревни Сяньцяо, расположенной примерно в 650 километрах к востоку от стартового комплекса Сичан на юго-западе Китая, этот запуск обернулся настоящей катастрофой. После отделения первой ступени обломки ракеты рухнули на территорию деревни, распыляя токсичные химикаты. Местные власти незамедлительно организовали секретную операцию по утилизации упавших обломков.

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Рентгеновский телескоп для наблюдения за переменными космическими объектами (SVOM), разработанный в сотрудничестве с французскими исследователями, был запущен с космодрома Сичан 23 июня. Этот объект находится на юго-западе Китая, а деревня Сяньцяо расположена примерно в 650 километрах к востоку. На видео, снятом местными жителями, видно, как длинная цилиндрическая часть первой ступени ракеты стремительно падает на землю, оставляя за собой шлейф оранжево-коричневого пара. По данным CNN, при ударе о землю, который не удалось запечатлеть на камеры, произошел мощный взрыв.

«Чанчжэн-2C» является ракетой-носителем легкого класса с максимальной грузоподъемностью 1900 кг. В качестве топлива она использует асимметричный диметилгидразин и тетраоксид азота, относящиеся к гиперголическим компонентам, то есть самовоспламеняющимся при смешении. Эти вещества крайне токсичны, а фотографии и видео из деревни Сяньцяо демонстрируют обломки, упавшие на дома или в непосредственной близости от них.

Большинство космических запусков осуществляются как можно ближе к экватору, при этом траектория полета ракет после отделения от стартовой площадки направлена на восток. Это обеспечивает им небольшой, но важный прирост скорости для достижения первой космической скорости. По этой причине большинство космических агентств размещают космодромы на восточных границах. Например, Космический центр имени Кеннеди НАСА находится на восточном побережье Флориды, а космодром Starbase компании SpaceX расположен на побережье Мексиканского залива в Техасе. Однако, Китай традиционно размещает свои стартовые комплексы вдали от побережья, стремясь избежать вражеских средств слежения и потенциальных атак. Следствием этого становится пролет ракет над густонаселенными районами и падение обломков вблизи них.





После падения обломков местные власти опубликовали (а затем удалили) сообщение о проведении «операции по сбору ракетных обломков». Жителям деревни было рекомендовано держаться подальше от обломков из-за опасности утечки токсичных газов и возможных взрывов. Кроме того, власти запретили дальнейшее распространение фотографий и видеозаписей инцидента. Большая часть имевшихся материалов уже удалена с китайских социальных сетей.

Большинство космических программ отказались от использования токсичных гиперголических компонентов топлива в гражданских космических полетах, но Китай и Россия все еще применяют их. Тем не менее, Китай предпринимает шаги по повышению безопасности стартовых площадок. В 2016 году был открыт новый космодром (четвертый по счету) в островной провинции Хайнань. Ракеты, стартующие с космодрома Вэньчан, пролетают над открытым океаном, где нет деревень, о которых стоило бы беспокоиться.