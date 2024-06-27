НАСА прервало выход в открытый космос 24 июня спустя всего 31 минуту из-за утечки охлаждающей жидкости в одном из скафандров EVA.

На борту Международной космической станции (МКС), где обычно находится экипаж из семи космонавтов, сейчас сложилась напряженная ситуация. В связи с незапланированным продлением космической миссии Starliner, численность экипажа временно выросла до девяти человек, включая Бутча Уилкомора и Суни Уильямс. НАСА не упустило возможности задействовать в своих экспериментах дополнительные руки и запланировало два выхода в открытый космос на 24 июня и 2 июля. Однако они были перенесены, потому что астронавтам необходимо провести проверку скафандров и модуля Quest после возникших проблем с охлаждающей жидкостью, которые сорвали запланированную на 24 июня миссию.

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Астронавты НАСА Трейси Колдуэлл Дайсон (на фото выше) и Майк Барратт должны были провести не менее шести с половиной часов за пределами станции в рамках первого эксперимента. Однако НАСА преждевременно прекратило внекорабельную деятельность всего через 31 минуту после того, как астронавты покинули шлюз. Причиной стала необъяснимая утечка охлаждающей жидкости в скафандре Дайсон. 25 июня НАСА заявило, что ведется расследование проблемы.

24 июня экипаж должен был снять неисправный электрический блок снаружи станции. Однако в скафандре Дайсон произошла утечка в блоке обслуживания и охлаждения, который соединяет астронавтов со станцией. Дайсон и Барратт вынуждены были переключиться на питание от батарей и разгерметизировать шлюзовой люк Quest, прежде чем приступить к расследованию проблемы. Они благополучно вернулись на станцию, а НАСА заявило, что астронавтам ни на каком этапе не угрожала опасность.

По словам экипажа, в шлюзе они наблюдали большое количество воды и "снежную бурю" изо льда прямо за ее пределами. После возвращения на станцию Дайсон и Барратт присоединились к коллегам-астронавтам Мэттью Доминику и Джанет Эппс для обсуждения проблем со скафандром. В расписании НАСА по-прежнему значится выход в открытый космос 2 июля, но не исключено, что все изменится. В прошлом проблемы с охлаждающей жидкостью в компонентах скафандра EVA приводили к многомесячному перерыву в выходах в открытый космос.

Астронавт Шейм Кимброу в шлюзовой камере Quest в 2021 году. Фото: НАСА

Стандартные скафандры НАСА "Extravehicular Mobility Unit" (EMU) были введены в эксплуатацию в 1981 году, а в начале 2000-х годов они подверглись серьезному обновлению. В ближайшие годы агентство планирует ввести в эксплуатацию новые скафандры, включая:

Один, предназначенный для использования внутри космического корабля и на поверхности Луны для миссии Artemis.

Другой, предназначенный для EVA на низкой околоземной орбите.

Прогресс в работе над обоими скафандрами идет медленно, что может повлиять на планирование будущих пилотируемых миссий. Тем не менее, экипаж МКС не сидит без дела, пока НАСА решает, как поступить с EMU. Вернувшись на станцию 24 июня, Дайсон занялась баком для пополнения запасов воды в модуле Destiny, а Барратт обслуживает литий-ионные аккумуляторы в шлюзовой камере Quest. Тем временем Уилмор и Уильямс максимально использовали свое продленное пребывание на МКС, занимаясь ремонтом водопровода внутри модуля Harmony. Утечка хладагента в EMU не должна вызвать дополнительной задержки в экспериментальной миссии Starliner, которая вернет Уилмора и Уильямс на Землю этим летом.