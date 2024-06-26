Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Южная Корея объявила о комплексной программе поддержки для лидерства на рынке полупроводников
Южнокорейское правительство запустит в июле программу финансовой поддержки полупроводниковой отрасли стоимостью 18,1 трлн вон.

26 июня на заседании министров правительство Южной Кореи представило комплексный план поддержки своей полупроводниковой промышленности.

реклама

Согласно новому отчету Business Korea, для укрепления позиций Южной Кореи на мировом рынке полупроводников будет использована мощная поддержка в виде нового законопроекта, недавно принятого южнокорейским правительством. Новая инициатива основана на плане объемом 26 триллионов вон (около 18 миллиардов долларов США), изложенном на 2-м совещании по обзору экономических проблем, которое направлено на повышение общей конкурентоспособности полупроводниковой экосистемы Южной Кореи.

Планируется создать новый механизм бесперебойного инвестиционного финансирования для полупроводниковых компаний. С июля 2024 года будет запущена программа финансовой поддержки на сумму 18,1 трлн вон. К 2024 году правительство Южной Кореи намерено инвестировать до 2 трлн вон в Корейский банк развития для создания программы льготного кредитования на сумму 17 трлн вон. Льготные процентные ставки будут доступны как крупным игрокам, таким как SK hynix и Samsung, так и малым и средним предприятиям (МСП).

Также будет создан новый фонд экосистемы полупроводников, который к 2027 году будет увеличен до 1,1 трлн вон. Это позволит поддержать масштабирование и расширение южнокорейских компаний для удовлетворения растущего спроса. Текущий фонд ставит целью привлечь 300 млрд вон к 2025 году и начать инвестиции в капитал компаний, занимающихся материалами, компонентами и разработкой микросхем без собственных производственных мощностей, начиная с июля 2024 года.

Правительство Южной Кореи также на 3 года продлит срок действия налогового кредита на стратегические технологии национального значения, а также расширит его сферу применения, которая может включать передовые полупроводниковые материалы, компоненты и технологии, связанные с оборудованием.

Согласно информации Business Korea, путем пересмотра действующего исполнительного указа к «Закону об ограничении специального налогообложения» в сферу применения будут добавлены расходы на аренду и покупку программного обеспечения, а также арендные и эксплуатационные расходы на научно-исследовательские объекты.

Для научно-исследовательского персонала, работающего как над стратегическими технологиями национального значения, так и над общими НИОКР, ставка налога на кредит по стратегическим технологиям будет применяться пропорционально фактически отработанному времени. В период с 2025 по 2027 год для повышения общей конкурентоспособности полупроводниковой промышленности Южной Кореи будет инвестировано 5 трлн вон в НИОКР, коммерциализацию и развитие кадрового потенциала.

Правительство Южной Кореи незамедлительно примет меры по проведению предварительных технико-экономических обоснований крупномасштабных исследований и разработок, включая проекты строительства мини-фабрик, связанных с массовым производством передовых полупроводников, чтобы обеспечить глобальную технологическую конкурентоспособность.

Южная Корея также расширит свою вычислительную инфраструктуру искусственного интеллекта, еще больше укрепив свою основу для «демонстрации и коммерциализации передовых полупроводников, включая полупроводники искусственного интеллекта», сообщает Business Korea.

Помощь от правительства Южной Кореи получат не только фабрики и компании по производству полупроводников, но и инфраструктура полупроводниковых кластеров, включая дороги, водоснабжение и электроснабжение. Она будет быстро создана при активном участии государства в разделении затрат.

Согласно сообщению Business Korea, индустрия полупроводников играет ключевую роль в развитии современных электронных устройств и является фундаментом для передовых технологий, включая искусственный интеллект, IoT-решения и мобильной сети пятого поколения (5G). Южнокорейский рынок микроэлектроники, где доминируют такие гиганты, как Samsung Electronics и SK Hynix, отличается высокой степенью развития и интеграции. Масштабные государственные вложения в данную отрасль свидетельствуют о ее критической значимости как для обеспечения национальной безопасности, так и для стимулирования экономического развития страны. Недавно проведенное совещание экономического блока правительства, служащее важной платформой для формирования и анонсирования экономического курса, ясно показало решимость властей Южной Кореи укреплять и защищать лидирующие позиции страны на глобальном рынке полупроводниковых технологий.

#samsung #южная корея #sk hynix #полупроводниковая промышленность
Источник: businesskorea.co.kr
+
Написать комментарий (0)
Смартфоны Samsung Galaxy S25 могут получить процессоры MediaTek
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В России строят новый завод по производству электроники
76
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
4
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
45
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
Ученые в США изобрели «микроконденсаторы» со 170-кратным скачком плотности энергии
4
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+
В серию Intel Core Ultra 200V войдёт процессор Core Ultra 9
+
Бывшая биржа «Санкт-Петербург» переехала в столицу Дальнего Востока и переименована в «Восточную»
2
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
+
280 млн пользователей за 3 года установили вредоносные расширения для Chrome
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
6
GeForce RTX 4070 Ti SUPER переходит на графический процессор AD102
+
Вашингтон планирует передать Киеву пакет военной помощи на 150 миллионов долларов в этом месяце
3

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
56
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Мое мнение об Alan Wake 2
20
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
12
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
9
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
15
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
52

Сейчас обсуждают

Легенда
19:27
согласен. люди машины покупают по 10 млн. че он топ проц за 100к купить не сможет. легко
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Дмитрий Соловьев
19:26
Ты отстал от жизни, в линейке ф6 физический датчик приближения
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
Nvidia&Intel Hater
19:25
ну тогда да,у меня как то комаров нет вообще.муха раз за сезон.в общем проблем нет
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Китя
19:23
Сейчас корпус хороший кругом сетки не один комар не проскочит.
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Артём Николаев
19:23
Я AGI взял. Дёшево и гарантия 3 года.
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Nvidia&Intel Hater
19:22
угу
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Китя
19:20
Через отверстия вентилятора в блоке питания.
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Nvidia&Intel Hater
19:18
согласен
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Китя
19:17
Он еще быстрее сдохнет китайская шляпа. В ДНС также можно купить за 10500р. только на гарантий.
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Nvidia&Intel Hater
19:17
Так в блок питания он у тебя попадет и с закрытым корпусом
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем