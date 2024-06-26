Южнокорейское правительство запустит в июле программу финансовой поддержки полупроводниковой отрасли стоимостью 18,1 трлн вон.

26 июня на заседании министров правительство Южной Кореи представило комплексный план поддержки своей полупроводниковой промышленности.

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Согласно новому отчету Business Korea, для укрепления позиций Южной Кореи на мировом рынке полупроводников будет использована мощная поддержка в виде нового законопроекта, недавно принятого южнокорейским правительством. Новая инициатива основана на плане объемом 26 триллионов вон (около 18 миллиардов долларов США), изложенном на 2-м совещании по обзору экономических проблем, которое направлено на повышение общей конкурентоспособности полупроводниковой экосистемы Южной Кореи.

Планируется создать новый механизм бесперебойного инвестиционного финансирования для полупроводниковых компаний. С июля 2024 года будет запущена программа финансовой поддержки на сумму 18,1 трлн вон. К 2024 году правительство Южной Кореи намерено инвестировать до 2 трлн вон в Корейский банк развития для создания программы льготного кредитования на сумму 17 трлн вон. Льготные процентные ставки будут доступны как крупным игрокам, таким как SK hynix и Samsung, так и малым и средним предприятиям (МСП).

Также будет создан новый фонд экосистемы полупроводников, который к 2027 году будет увеличен до 1,1 трлн вон. Это позволит поддержать масштабирование и расширение южнокорейских компаний для удовлетворения растущего спроса. Текущий фонд ставит целью привлечь 300 млрд вон к 2025 году и начать инвестиции в капитал компаний, занимающихся материалами, компонентами и разработкой микросхем без собственных производственных мощностей, начиная с июля 2024 года.

Правительство Южной Кореи также на 3 года продлит срок действия налогового кредита на стратегические технологии национального значения, а также расширит его сферу применения, которая может включать передовые полупроводниковые материалы, компоненты и технологии, связанные с оборудованием.

Согласно информации Business Korea, путем пересмотра действующего исполнительного указа к «Закону об ограничении специального налогообложения» в сферу применения будут добавлены расходы на аренду и покупку программного обеспечения, а также арендные и эксплуатационные расходы на научно-исследовательские объекты.

Для научно-исследовательского персонала, работающего как над стратегическими технологиями национального значения, так и над общими НИОКР, ставка налога на кредит по стратегическим технологиям будет применяться пропорционально фактически отработанному времени. В период с 2025 по 2027 год для повышения общей конкурентоспособности полупроводниковой промышленности Южной Кореи будет инвестировано 5 трлн вон в НИОКР, коммерциализацию и развитие кадрового потенциала.

Правительство Южной Кореи незамедлительно примет меры по проведению предварительных технико-экономических обоснований крупномасштабных исследований и разработок, включая проекты строительства мини-фабрик, связанных с массовым производством передовых полупроводников, чтобы обеспечить глобальную технологическую конкурентоспособность.

Южная Корея также расширит свою вычислительную инфраструктуру искусственного интеллекта, еще больше укрепив свою основу для «демонстрации и коммерциализации передовых полупроводников, включая полупроводники искусственного интеллекта», сообщает Business Korea.

Помощь от правительства Южной Кореи получат не только фабрики и компании по производству полупроводников, но и инфраструктура полупроводниковых кластеров, включая дороги, водоснабжение и электроснабжение. Она будет быстро создана при активном участии государства в разделении затрат.

Согласно сообщению Business Korea, индустрия полупроводников играет ключевую роль в развитии современных электронных устройств и является фундаментом для передовых технологий, включая искусственный интеллект, IoT-решения и мобильной сети пятого поколения (5G). Южнокорейский рынок микроэлектроники, где доминируют такие гиганты, как Samsung Electronics и SK Hynix, отличается высокой степенью развития и интеграции. Масштабные государственные вложения в данную отрасль свидетельствуют о ее критической значимости как для обеспечения национальной безопасности, так и для стимулирования экономического развития страны. Недавно проведенное совещание экономического блока правительства, служащее важной платформой для формирования и анонсирования экономического курса, ясно показало решимость властей Южной Кореи укреплять и защищать лидирующие позиции страны на глобальном рынке полупроводниковых технологий.