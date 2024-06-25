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Fantoci
Житель Флориды, чей дом пострадал от космического мусора, требует от НАСА возмещения ущерба
Данный случай может стать первым прецедентом для космических агентств, чье оборудование падает на частную собственность США.

В начале этого года фрагмент космического мусора, оторвавшийся с поддона МКС, пролетел через крышу жилого дома во Флориде и только чудом не нанес увечий владельцу дома и его сыну, которые находились в тот момент дома. Однако с домом дело обстояло иначе. Обнаружив дыру в крыше и повреждения пола на двух этажах, домовладелец Алехандро Отеро выразил надежду в социальных сетях, что НАСА "возместит ущерб" его имуществу. Теперь стало известно, что он обратился к адвокату, чтобы выяснить какая ему полагается компенсация.

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Юридическая фирма Cranfill Sumner подтвердила в пятницу, что Алехандро Отеро нанял Мику Нгуен Уорти, адвоката-партнера и главу аэрокосмического подразделения фирмы. В мае, примерно через месяц после инцидента с космическим мусором, Уорти подала от имени Отеро иск о халатности сотрудников НАСА. В иске запрашивается компенсация за ущерб имуществу, убытки от прерывания бизнеса, эмоциональный и психический ущерб, а также юридическую помощь. Страховая компания, выдавшая Отеро полис страхования жилья, одновременно подала свой собственный иск.

Именно Отеро установил связь между EP-9 (списанным аккумуляторным поддоном космической станции) и 700 граммовым фрагментом сверхпрочного сплава инконель, пробившим его дом в апреле. Сообщалось, что поддон вошел в атмосферу Земли, где большая часть космического мусора сгорает и превращается в аэрозоль. Но точное совпадение по времени входа EP-9 в атмосферу и появления свежей дыры в крыше Отеро было слишком очевидным, чтобы считаться случайностью. "Похоже, один из этих кусков промахнулся мимо Форт-Майерса и приземлился в моем доме в Нейплсе", — написал Отеро в тот день в соцсети X. (Этот пост с тех пор был удален, как и остальные посты Отеро, связанные с НАСА.)

Объект, пробивший крышу дома Отеро, согласно его удаленному посту в соцсети X от 15 марта. Фото: Алехандро Отеро Примерно через две недели после инцидента НАСА подтвердило, что обломки действительно произошли от EP-9. Агентство пообещало изучить процесс сбрасывания EP-9 с МКС и состав материала поддона, чтобы предотвратить подобные проблемы с входом в атмосферу в будущем. Однако один вопрос остался открытым: ремонт дома Отеро.

Адвокат Уорти, как сообщается, намеревается использовать Конвенцию Организации Объединенных Наций об ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами (также известную как Конвенция об ответственности за космическую деятельность) для получения компенсации семье Отеро. "Если бы инцидент произошел за рубежом, или кто-то в другой в нашей стране пострадал от того же космического мусора, что и в случае с Отеро, США были бы абсолютно обязаны возместить этот ущерб", - сказала она. "Мы просим НАСА не применять другие стандарты к гражданам или резидентам США, а вместо этого позаботиться об Отеро и полностью их возместить".

Согласно Федеральному закону о деликтных исках, в соответствии с которым Уорти подала иск Отеро, у НАСА будет шесть месяцев на ответ. Если НАСА полностью удовлетворит требования Отеро, это станет первым прецедентом для американских космических агентств, чье оборудование разрушает частную собственность.

«В данном случае у правительства США в лице НАСА есть возможность установить стандарт... того, как должны выглядеть ответственные, безопасные и устойчивые космические операции», — сказала Уорти. «Если бы НАСА заняло позицию, согласно которой претензии Отеро должны быть выплачены в полном объеме, это послужило бы сильным сигналом другим правительствам и частным предприятиям о том, что такие пострадавшие должны получать компенсацию независимо от степени вины».

#наса #мкс #международная космическая станция #космический мусор
Источник: cshlaw.com
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