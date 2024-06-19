Галактика SDSS1335+0728 начала светиться ярче в 2019 году, и этот процесс продолжается.

В центре большинства галактик, включая нашу, скрывается прожорливый монстр. К счастью для нас, центральная черная дыра Млечного Пути относительно спокойна. То же самое можно было сказать о далекой галактике SDSS1335+0728, но несколько лет назад астрономы заметили, что ее ядро стало ярче. Данный процесс продолжается до сих пор, и согласно новому исследованию, астрономы являются свидетелями ранее невиданного процесса - пробуждения спящего монстра.

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На данный момент известно, черные дыры бывают двух видов. Встречаются черные дыры звездной массы, образовавшиеся из коллапсировавших звезд, и сверхмассивные черные дыры, которые, вероятно, возникают в результате слияния более мелких сингулярностей. Черные дыры звездной массы всего в несколько раз массивнее Солнца, но сверхмассивные черные дыры, такие как та, что находится в центре SDSS1335+0728, могут быть в сотни тысяч или даже миллиарды раз больше. Когда один из таких объектов непрерывно пожирает окружающее вещество, он становится активным ядром галактики.

Астрономы заметили повышение яркости SDSS1335+0728 в 2019 году (художественная иллюстрация выше). Подобные явления, как сверхновые и приливные разрывы, могут заставить галактики светиться ярче, но это длится максимум несколько месяцев. Однако спустя пять лет SDSS1335+0728 продолжает становиться все ярче, и теперь ученые полагают, что на наших глазах она превращается в активное галактическое ядро.

На расстоянии 500 млн световых лет в галактике UGC 6093 есть подтвержденное активное галактическое ядро.

Научная команда, возглавляемая Паулой Санчес Саэс из Европейской Южной Обсерватории, сделала такой неожиданный вывод, основываясь на анализе свежих наблюдательных данных и сведений из архивов. Согласно результатам, полученным с помощью обсерватории Очень Большого Телескопа и спектрографа X-shooter, интенсивность излучения галактики SDSS1335+0728 в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах значительно возросла по сравнению с показателями нескольких лет назад. Более того, в текущем году эта галактика стала источником рентгеновского излучения.

В ближайшее время последуют дополнительные наблюдения для того, чтобы отсеять альтернативные сценарии происходящего. Одна из возможных гипотез - наблюдаемое явление представляет собой крайне растянутый во времени процесс приливного разрушения, в ходе которого сверхмассивная черная дыра постепенно поглощает массивный объект. Тем не менее, если это действительно так, то зарегистрированное событие являлось бы самым долгим и тусклым из всех подобных инцидентов, известных науке на сегодняшний день.

Если ученым удастся подтвердить свою гипотезу, то SDSS1335+0728 сможет предоставить новую информацию о том, как черные дыры растут и развиваются. Полученные данные также помогут нам лучше понять сверхмассивную черную дыру в нашей собственной галактике. Исследователи говорят, что объект, известный как Стрелец A*, возможно, претерпит аналогичный процесс, но на данный момент никто не знает, насколько вероятен такой вариант событий.