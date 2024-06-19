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Fantoci
Верховный суд США рассмотрит иск акционеров Nvidia в деле о мошенничестве компании
Инвесторы утверждают, что Nvidia не была честна с ними в отношении продаж своей продукции во время криптовалютного бума.

Стоимость акций Nvidia за последние годы взлетела до небес, поскольку каждый новый технологический тренд только способствовал развитию бизнеса компании. Яркий пример – криптовалютный бум, когда "Зеленая команда" продала огромное количество своих игровых видеокарт, идеально подходящих для майнинга, чем и воспользовались предприимчивые "шахтеры". Однако некоторые инвесторы Nvidia недовольны тем, как Nvidia справилась с резким ростом продаж. Верховный суд США решил рассмотреть иск акционеров, обвиняющих компанию во введении их в заблуждение.

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Первоначально иск был подан в 2018 году. В 2021 году он был отклонен, но решением Девятого окружного апелляционного суда США в Сан-Франциско он был восстановлен. В новом постановлении двое из трех судей согласились с тем, что у истцов были основания утверждать, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и сама компания сделали «ложные или вводящие в заблуждение заявления, и сделали это сознательно и безрассудно». Истцы утверждают, что такое поведение Nvidia являлось нарушением "Закона о биржевых ценных бумагах" 1934 года.

В центре внимания находятся заявления, сделанные в 2017 и 2018 годах, когда цены на криптовалюты начали стремительно расти. К тому времени, когда началась пандемия COVID-19, стало почти невозможно купить видеокарту по розничной цене, поскольку их расхватывали майнеры криптовалют. Истцы, возглавляемые шведской инвестиционной компанией "E.Ohman J:or Fonder AB", утверждают, что Nvidia умышленно занижала влияние майнинга криптовалют на рост её доходов.

Nvidia в свою очередь обратилась в Верховный суд США (SCOTUS) с просьбой отклонить дело, назвав его "неправомерным и спекулятивным судебным процессом". Однако, как сообщает Reuters, компания согласилась выплатить штраф в размере 5,5 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для урегулирования обвинений в том, что она ненадлежащим образом раскрывала информацию о влиянии криптовалют на ее основной игровой бизнес.

Верховный Суд США

Адвокатам Nvidia будет нелегко объяснить, почему компания так быстро пошла на уступки SEC при довольно серьезном обвинении, которое могло навредить ее репутации. При этом, как водится при урегулировании подобных вопросов, Nvidia не признала своей вины. Возможно, это связано с желанием компании сохранить лояльность геймеров. В условиях дефицита видеокарт Nvidia старалась не хвастаться о всех проданных видеокартах майнерам криптовалют в то время, как геймеры оставались ни с чем из-за нарастающего дефицита видеокарт.

Хотя судебная система, похоже, настроена дать истцам высказаться, маловероятно, что Nvidia понесет серьезные последствия за свои якобы вводящие в заблуждение заявления. За прошедшие годы крипто-мания уступила место генеративному искусственному интеллекту, и, как оказалось, профессиональные графические процессоры Nvidia идеально подходят и для такого рода обработки данных. Рыночная капитализация Nvidia за последний год выросла более чем на 1 триллион долларов, сделав ее одной из трех компаний с капитализацией свыше 3 триллионов долларов наряду с Apple и Microsoft.

Верховный суд рассмотрит дело Nvidia, а также схожее дело против Meta в рамках предстоящего судебного срока, который начнется в октябре 2024 года. Решение по этому делу будет вынесено не ранее весны 2025 года.

#nvidia #сша #дженсен хуанг
Источник: reuters.com
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NVIDIA становится самой дорогой компанией по рыночной капитализации
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