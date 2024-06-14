Новое изображение туманности Гам 3 по-настоящему завораживает.

Звездный питомник, находящийся в 3600 световых годах от Земли, принял форму невероятно огромного карпа кои. Астрономы из Чили запечатлели это небесное создание с помощью Обзорного телескопа VLT, предоставив научному сообществу новый взгляд на туманность Гам 3 (Gum 3).

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Гам 3 — один из 84 объектов, включенных в каталог Стенли Гама, составленный в 1955 году с целью систематизации эмиссионных туманностей южного неба. Эта небесная область славится активным звездообразованием (отсюда прозвище "звездный питомник") и испускает излучение, особенно заметное благодаря ионизированному водороду. Когда ультрафиолетовое излучение от соседних звезд сталкивается с атомами водорода в Гаме 3, происходит реакция, приводящая к образованию видимого света, который мы воспринимаем как ярко-розовые и красные оттенки. Пылевые частицы, вращающиеся внутри туманности, отражают звездный свет, создавая великолепные ярко-синие оттенки.

Как наглядно демонстрирует опубликованный выше снимок, все эти характеристики делают Гам 3 идеальным объектом для потрясающих космических изображений. Телескоп VLT, расположенный в обсерватории Параналь Европейской южной обсерватории (ESO) в чилийской пустыне Атакама, использовал свой инструмент OmegaCAM для получения "кои-мического" изображения Гам 3, окруженного звездным морем. OmegaCAM — это огромная 268-мегапиксельная камера с широкоугольным корректором с двойной линзой, окном дьюара, действующим как третья линза, и дополнительным компенсатором атмосферной дисперсии, который корректирует влияние призмоподобной атмосферы Земли. Благодаря широкому полю зрения и дюжине различных широкополосных фильтров VLT идеально подходит для наблюдения за далекими галактиками, звездными скоплениями и туманностями, каждая из которых может иметь широкий диапазон длин волн.

Опубликованное на этой неделе изображение, полученное с помощью телескопа VLT, демонстрирует яркие краски Гам 3, которые, словно по счастливому стечению обстоятельств, напоминают большую разноцветную рыбу. Голова карпа, озаренная сиянием звезд, переходит в стройное тело, изящно изгибающееся, подобно рыбьему хвосту. Отверстие в облаке служит суровым глазом. Как отмечает ESO, пространство справа от рыбы также представляет собой любопытное зрелище: хотя на первый взгляд кажется, что в этой области звезд меньше, исследования показали, что только большое скопление пыли помешало телескопу VLT запечатлеть звездные объекты, скрывающиеся за ним.