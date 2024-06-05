Когда массивные звезды взрывались, они рассеивали материю по всей космической округе, включая нашу Луну. Новый метод обнаружения изотопов может многое прояснить о процессе этих грандиозных событий.

На данный момент точно известно, что массивные звезды умирают в результате сильных взрывов, называемых сверхновыми, но мы относительно мало знаем о том, как именно происходит этот разрушительный процесс. Ситуацию усложняет то, что суперновые достаточно редки и происходят лишь примерно раз в столетие в нашей галактике. Ученым приходится по крупицам собирать свидетельства этого жуткого феномена, разыскивая подсказки по всей Вселенной. Тем не менее, по словам китайских исследователей, они только что обнаружили одну из таких важных улик.

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Астрофизики Китайского института атомной энергии (CIAE), исследовательского подразделения государственной Китайской национальной ядерной корпорации, разработали способ извлечения редких изотопов из лунных образцов грунта. Изотопы – разновидности одного и того же элемента с разным количеством нейтронов, широко используемые в астрономических исследованиях. По расположению и соотношению определенных изотопов ученые могут судить о том, как образовался тот или иной объект и как его происхождение вписывается в эволюцию Вселенной.

Изотоп 60Fe или железо-60, образующийся при взрывах сверхновых, крайне сложно обнаружить. Во время взрывов он образуется в ничтожных количествах, особенно по сравнению с более стабильными изотопами железа, что затрудняет его обнаружение в достаточных для анализа количествах. Кроме того, образцы вроде метеоритов или глубоководных отложений, необходимо специально подготавливать к анализу, убирая побочные элементы.

Внутренняя камера магнитного спектрографа Q3D института CIAE.

В новой статье, опубликованной в журнале Nuclear Science & Techniques, команда CIAE описывает технологию, которая позволяет более точно и надежно обнаруживать следы железа-60. Их подход основан на новом методе масс-спектрометрии на ускорителе (AMS) и фильтре Вина, который разделяет заряженные частицы по скорости. Благодаря этим компонентам удалось выявить железо-60 среди более распространенных изотопов железа с «недостижимой ранее» точностью.

Новая технология AMS, разработанная институтом CIAE, уже достойна признания, но ученым наиболее интересны потенциальные возможности ее использования. Когда массивные звёзды взрываются, они рассеивают материал по всему своему небесному окружению, включая нашу Луну. Прежние анализы лунных образцов показывали присутствие в них следов железа-60, хотя и в ничтожных количествах. Но теперь, когда у астрофизиков появился новый способ обнаружения железа-60, этот изотоп сможет многое рассказать о своем взрывном происхождении. А поскольку лунных образцов становится все больше, новый метод позволит получить беспрецедентное понимание трансформации нашей Вселенной.

По словам исследователей, значимость их работы выходит далеко за пределы чистой науки, открывая новые горизонты в понимании процессов, лежащих в основе формирования нашей Вселенной. Способность выявлять ничтожные следы железа-60 в лунных образцах позволит напрямую изучить сверхновые, вспыхнувшие вблизи нашей галактики в далеком прошлом. Это открывает новые перспективы для астрофизики, предлагая революционный взгляд на зарождение и эволюционный путь звезд на космическом полотне бытия.