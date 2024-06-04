Он будет похож на Google в крошечном окошке в игре, а еще он сможет разгонять ваш ПК.

Мы уже давно слышим от различных технологических компаний о том, что искусственный интеллект изменит всё, что мы делаем на ПК. Теперь Nvidia продемонстрировала конкретный пример того, как ИИ может быть использован в игровых ПК. На выставке Computex, которая проходит на этой неделе в Тайбэе, компания представила Project G-Assist - ассистента на базе искусственного интеллекта, который может ответить на любые вопросы, возникающие у вас во время игры, не требуя от вас переключения на поисковик с помощью комбинации клавиш Alt+Tab. Согласно заявлению Nvidia, ИИ также поможет улучшить производительность игры, изменяя настройки графики и разгоняя ваш персональный компьютер.

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Project G-Assist, по сути, представляет собой поисковую систему на базе искусственного интеллекта прямо в игре, отображаемую на экране в виде всплывающего текстового окна. Данный ассистент, работающий только на графических процессорах Nvidia RTX, знает, что происходит в игре, и может ответить на вопросы о том, что в данный момент происходит на экране, и предоставить вам подробную информацию об общей картине. Для демонстрации новой технологии Nvidia выбрала игру ARK: Survival Ascended. Геймер мог спросить ассистента о врагах, которых видит на экране, где найти конкретные ресурсы для крафта, и как лучше распределить только что заработанные очки навыков.





Nvidia утверждает, что ассистент может отвечать на вопросы об истории игры, различных целях, о том, как победить сложных боссов и т. д., в зависимости от того, что происходит на экране и состояния вашей текущей сборки. Nvidia сообщила, что это стало возможным благодаря работе модели машинного зрения, связанной с базой знаний игры, которая может персонализировать любой вывод в текстовом или голосовом формате. Проект направлен на упрощение доступа к огромным массивам релевантных данных, доступных для масштабных компьютерных игр, которые часто требуют от игрока поиска информации о лучших сборках, стилях игры и топовом оружии для достижения конкретных целей.

Помимо помощи в одиночном прохождении тяжелого босса, Project G-Assist может повысить производительность или эффективность конкретной игры. Nvidia заявляет, что он может регулировать графические настройки игры, применять "безопасный" разгон или "интеллектуально снижать энергопотребление". Будет интересно понаблюдать, как он сможет разогнать систему, а не только графический процессор, без каких-либо проблем с перегревом или стабильностью.

Нам придется немного подождать, чтобы увидеть, как ИИ работает в реальных условиях, поскольку разработчикам игр придется добавить его в свой игровой код, чтобы он работал, поэтому, скорее всего, сначала он появится только в новых играх. Также неизвестно, какие системные требования предъявляются предъявляются для ее полноценной работы. Nvidia сообщила, что он работает на всех графических процессорах RTX, но эта линейка довольно обширная, начиная с бюджетной RTX 2060 и заканчивая топовой RTX 4090. В любом случае, мы с нетерпением ждем возможности протестировать его, поскольку ассистент кажется полезным и дает первое представление о том, что будет, если искусственный интеллект вскоре захватит ПК.