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Fantoci
Microsoft выпустила DirectSR API для унификации технологий апскейлинга в играх
Новый API теперь доступен для разработчиков в последней версии Agility SDK.

Технологии повышения разрешения (апскейлинга) DLSS от Nvidia и FSR от AMD вдохнули новую жизнь в бюджетные видеокарты. Новые технологии помогли увеличить частоту кадров при одновременном повышении детализации, но они поддерживаются далеко не во всех играх. Ситуация может измениться с выходом DirectSR API от Microsoft, которая предоставляет разработчикам игр простой инструмент для внедрения поддержки всех основных технологий апскейлинга.

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Microsoft анонсировала DirectSR в начале этого года, пообещав выпустить первую публичную предварительную версию «в ближайшее время» как часть обновленного Agility SDK. В настоящее время эта предварительная версия распространяется с поддержкой AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Nvidia DLSS Super Resolution и Intel XeSS. Все три компании тесно сотрудничали с Microsoft над разработкой DirectSR, что должно привести к унификации поддержки апскейлинга в играх. Ранее же игры могли поддерживать лишь некоторые из этих технологий, что создавало трудности для геймеров, не имеющих подходящего оборудования.

Все три основные технологии апскейлинга работают по одному принципу. Вместо рендеринга игры в нативном разрешении монитора, изображение изначально генерируется в более низком разрешении. Это дает скромным графическим процессорам шанс справиться с требовательной игрой. Масштабирование эффективно увеличивает разрешение каждого кадра за счет резкости деталей, но то, как они это делают, может различаться. DLSS, например, использует нейросеть, обученную распознавать и устранять временные искажения изображения. AMD FidelityFX, с другой стороны, представляет собой алгоритмический апскейлер, не использующий машинное обучение.


Разработчики могут ознакомиться с первой версией DirectSR, загрузив предварительную версию Agility SDK 1.714.0. Данная версия API DirectSR включает встроенную поддержку AMD FSR 2.2, а также поддержку DLSS и XeSS на уровне драйверов видеокарт. Microsoft заявляет, что DirectSR – это единственный инструмент, необходимый разработчикам для внедрения технологий апскейлинга, избавляющий их от необходимости работать с отдельными SDK от производителей видеокарт. Геймеры же, в свою очередь, получат возможность выбирать метод апскейлинга по своему усмотрению непосредственно в игре.

Приятно видеть, что Microsoft так быстро перешла от анонса к выпуску предварительной версии. Особенно радует участие Intel, которая продолжает развивать улучшенную графическую технологию - нам бы не помешал жизнеспособный третий вариант, поскольку цены на видеокарты продолжают стремительно расти. XeSS работает как на дискретных видеокартах Arc Intel, так и на встроенных видеокартах в процессорах Core 11-го поколения и более поздних. Решение AMD, в свою очередь, не зависит от платформы и будет работать на большинстве конфигураций ПК благодаря более простому алгоритмическому апскейлеру. Nvidia DLSS работает только на графических процессорах GeForce RTX, в число которых входят чипы серий 2000, 3000 и нынешних 4000.

#microsoft #масштабирование #directsr #апскейлинг #agility sdk
Источник: devblogs.microsoft.com
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