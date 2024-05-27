Самый гламурный дизайн оперативной памяти компании вернулся в эпоху DDR5.

Компания G.Skill представила "королевскую версию" оперативной памяти DDR5, которая получила название Trident Z5 Royal. Тайваньская компания позиционирует серию Z5 Royal как вершину своей линейки DDR5, предлагая клиентам высокую емкость и невероятную скорость в дизайне «люксового класса», поэтому мы уверены, что она будет одной из самых дорогих на рынке.

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Trident Z5 Royal всегда была самой роскошной серией в линейках оперативной памяти G.Skill, однако раньше она имела технологический стильный дизайн, а не показушный. Мнения на этот счёт, конечно, могут разделиться. Новые модули памяти оснащены зеркально-полированным алюминиевым радиатором золотого или серебряного цвета, каждый из которых обработан на станке с ЧПУ и покрыт гальваническим покрытием. Над радиаторами расположена сплошная светодиодная полоска по всей длине, которая при включении RGB-подсветки мерцает, словно россыпь драгоценных камней. G.Skill утверждает, что этот дизайн воплощает «роскошь высшего класса», которая теперь доступна всем клиентам компании.

Наконец флагманская серия G.Skill Trident Z5 Royal возвращается в линейке DDR5 для тех, кто желает разогнанную память, хотя она рассчитана в основном на пользователей Intel.

Trident Z5 Royal станет флагманской серией оперативной памяти компании, предлагая "вплоть до" DDR5-8400 CL40 - максимальных на сегодня скоростей DDR5. G.Skill сообщила, что в продаже будут доступны два варианта емкости: 48 ГБ (2x24) или 96 ГБ (2x48). К большому огорчению для клиентов AMD, модули Z5 Royal поддерживают только технологию разгона Intel XMP 3.0 для разгона одним щелчком мыши. Никакой поддержки AMD EXPO не упоминается. Основываясь на информации из сети, большинство пользователей AMD с осторожностью относятся к сильно разогнанной памяти, так как она может вызывать проблемы на платформе AM5. Возможно, ситуация изменится с выходом Zen 5 позже в этом году.

G.Skill также сообщила, что предложит новые модули памяти в других конфигурациях. Подробности будут раскрыты позднее. Компания утверждает, что комплекты памяти Trident Z5 Royal DDR5 поступят в продажу в конце мая 2024 года, так что ждать осталось совсем недолго.

Эти модули могут стать привлекательным вариантом для тех, кто планирует обновить свои системы Intel до платформы Arrow Lake. Она станет первой платформой Intel, отказавшейся от поддержки DDR4, и будет поддерживать только память DDR5. также как и AMD отказалась от DDR4 при выпуске AM5 в 2022 году. AMD слишком поспешила в свое время и заплатила высокую цену за отказ от поддержки DDR4. Память DDR5 была неприлично дорогой в 2022 году и на протяжении большей части 2023 года, что сделало апгрейд на AM4 весьма затратным удовольствием.