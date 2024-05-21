Первая партия «AI PC» - это ноутбуки на базе Snapdragon X Elite от Qualcomm.

Первая партия так называемых «компьютеров с искусственным интеллектом» наконец-то поcтипила в продажу, и Microsoft даже придумала для них новый бренд: Copilot+PC. В понедельник на медиа-мероприятии, состоявшемся в корпоративной штаб-квартире компании Билла Гейтса, была представлена новая линейка «AI PC», которая полностью состоит из ноутбуков. На пресс-конференции посетители познакомились с концепцией «компьютеров с искусственным интеллектом» и услышали первые подробности о том, что эти компьютеры могут такого делать, чего не может или не способен так же хорошо делать «обычный» компьютер. Microsoft позиционирует эти компьютеры как самые быстрые и интеллектуальные устройства из когда-либо созданных, с возможностью автономной работы в течение всего дня.

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По словам представителей Microsoft, полную запись презентации можно будет посмотреть на веб-сайте компании. Главная новость заключается в том, что вся линейка «AI PC» работает на новом Snapdragon X Elite от Qualcomm, что должно быть, стало тяжелым ударом для Intel и AMD. Перед этим событием обе компании представили нейронные процессоры (NPU), поэтому для многих экспертов стало неожиданностью, почему Microsoft выпустила новую линейку ПК исключительно с чипами Qualcomm. Microsoft заявила, что новое поколение компьютеров с искусственным интеллектом сможет делать то, что раньше не мог сделать ни один компьютер, благодаря новым функциям на базе искусственного интеллекта. По мнению разработчиков Microsoft, ключевым элементом «AI PC» является не только NPU, но и комбинация функций, работающих на больших языковых моделях в облаке и маленьких ИИ-моделях на самом устройстве.

Обновленные ноутбуки Surface и Surface Pro входят в первую партию «компьютеров с искусственным интеллектом» благодаря процессорам Qualcomm X Elite SoC и ассистенту Copilot.

Первой из новых функций является Recall, которую Microsoft сравнивает ее с компьютером, обладающим "фотографической памятью". Эта функция запоминает все, что вы делаете на своем компьютере, позволяя пользователю быстро «вспомнить» что-либо, независимо от того, читали ли вы электронное письмо, посещаемый веб-сайт или документ, который вы просматривали. Вы можете контролировать длительность этих воспоминаний и удалять определенные сайты из каталога. Все данные остаются только на вашем компьютере для повышения безопасности. Компания также внедрила «живые субтитры» в Windows 11 и усовершенствованный искусственный интеллект в Image Creator, а также анонсировала нвоые версии популярных приложений для ARM-архитектуры, таких как Adobe Photoshop, DaVinci Resolve Studio и другие.

Microsoft также представила «компьютеры с искусственным интеллектом» от компаний Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo и Samsung, помимо своих собственных компьютеров Surface. Примечательно то, что Microsoft заявила, что NPU от Qualcomm обеспечивает производительность 40-45 TOPS, что примерно в 4 раза выше, чем у NPU в Intel Meteor Lake, и намного больше, чем ~16 TOPS, обеспечиваемые AMD Ryzen AI. Тем не менее, Microsoft сообщила, что также будет предлагать «AI PC» с процессорами Intel и AMD, начиная с Lunar Lake от Intel и Strix от AMD, мобильной платформы Zen 5.

По данным Microsoft, предзаказ на все ноутбуки можно оформить уже сегодня. Цены на них начинаются от 999 долларов, а в продажу они поступят 18 июня.