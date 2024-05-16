В ближайшие годы японская компания планирует использовать технологии HAMR и MAMR для увеличения емкости накопителей свыше 30 ТБ.

Японская компания Toshiba объявила, что в ее лабораториях уже собирают жесткие диски с емкостью более 30 ТБ благодаря применению передовых технологий хранения данных. В настоящее время ведутся работы над жесткими дисками с использованием технологий тепловой магнитной записи (HAMR) и микроволновой магнитной записи (MAMR), которые, по ее словам, смогут удовлетворить растущие потребности центров обработки данных и облачных провайдеров в самое ближайшее время.

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Toshiba утверждает, что уже продемонстрировала своим партнерам первые прототипы жестких дисков емкостью 32 ТБ с HAMR и 31 ТБ с MAMR. В накопителе емкостью 32 ТБ используются 10 дисков емкостью 3,2 ТБ на пластину, которые, по его словам, будут готовы к выпуску в следующем году. Вероятнее всего, это означает, что такие диски выйдут на корпоративный рынок в 2026 году, а потребительский сектор получит их несколько позже. В накопителе емкостью 31 ТБ используется 11 пластин, что является первым известным случаем использования более 10 дисков в одном накопителе. Toshiba утверждает, что оба накопителя также используют магнитную запись (SMR) и улучшенную обработку сигналов для достижения столь высокой емкости.

Toshiba, насколько нам известно, является первой компанией, которая разработала жесткий диск с 11 пластинами вместо стандартных 10.

В настоящее время самые емкие облачные диски Toshiba серии MG10F вмещают 22 ТБ при использовании традиционной 10-дисковой конструкции с обычной магнитной записью (CMR) и герметичных гелиевых корпусов для повышения плотности записи. Однако все производители жестких дисков, по-видимому, сходятся во мнении, что обычная магнитная запись больше не позволяет наращивать плотность размещения данных; поэтому сейчас идет гонка на опережение, кто быстрее выпустит на рынок жесткие диски HAMR. Эта технология находится в разработке уже более десяти лет, и похоже, в настоящий момент лидером в этой области является Seagate, уже поставляющая некоторым клиентам 32-терабайтные HAMR-диски. В прошлом году Seagate объявила о первой выручке от продаж достаточного количества таких дисков.

На данный момент неизвестно, появятся ли жесткие диски емкостью свыше 30 ТБ когда-либо на потребительском рынке, первые поставки всех первых накопителей были предназначены для облачных провайдеров, чьи потребности в хранении данных будут только расти со временем. Компании Seagate и Western Digital соревнуются за звание первой компании, выпустившей потребительский диск на 30 ТБ. Seagate объявила о начале наращивания производства 30-терабайтных HAMR-дисков в январе. В свою очередь, Western Digital уже продает 28-терабайтные диски с технологией SMR, а вскоре, как ожидается, начнет презентацию своих HAMR-дисков емкостью около 36 ТБ.