Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Лазер НАСА передал данные на Землю со скоростью 267 Мбит/с с расстояния в 225 миллионов км
На данный момент коммуникационный лазер работает даже быстрее и надежнее, чем надеялось НАСА.

реклама

Космический аппарат «Психея» (Psyche) долетит до своего одноименного астероида только в 2029 году, но во время длительного путешествия он будет занят решением дополнительных задач. Лаборатория реактивного движения агентства (JPL) оснастила «Психею» совершенно новым видом лазерной системы связи, которая недавно успешно прошла важный этап испытаний. НАСА сообщает, что лазерный коммуникатор «Психеи» успешно передал домой данные с расстояния в 225 миллионов км, за пределами орбиты Марса.

реклама

Помимо лазерного коммуникатора, «Психея» оборудована традиционным радиочастотным передатчиком, который является основным средством связи с Землей. Космический аппарат связывается с Центром управления полетами через Deep Space Network агентства НАСА, то есть системы больших радиоприемников, разбросанных по всему миру, с помощью которых агентство поддерживает связь со всеми существующими космическими кораблями. Удачный эксперимент по установлению связи с помощью оптической лазерной связи в дальнем космосе знаменует о приближение эпохи, когда Deep Space Network уступит место новым технологиям.

Экспериментальный лазер работает в ближнем инфракрасном спектре. Ранее в этом месяце инфракрасный лазер успешно соединился с радиопередатчиком и передал копию инженерных данных с «Психеи» обратно на Землю. Команда JPL сравнила переданные данные с помощью лазера и радио, и подтвердила, что демонстрационный лазер корректно передавал всю информацию.

Проведенный эксперимент важен по двум основным причинам. Во-первых, это первый случай, когда лазер передал данные, сгенерированные на борту «Психеи» в ходе миссии. В последнем тесте в конце 2023 года было передано видео с котом, загруженное в память «Психеи» до запуска. "Мы передали около 10 минут дублированных данных аппарата во время сеанса 8 апреля, - сказала Мира Шринивасан из JPL. Ранее передачи осуществлялись исключительно для проверки работоспособности и диагностики систем. Нынешний успех является важнейшим достижением миссии, наглядно демонстрирующий возможность интеграции оптического канала передачи данных с радиочастотной коммуникационной подсистемой космического аппарата".

Положение космического аппарата «Психея» 8 апреля, когда лазерный коммуникатор передал данные со скоростью 25 Мбит/с на расстоянии 225 млн км от Земли. Источник: НАСА


Последний эксперимент также доказал, что система DSOC может работать на гораздо большем расстоянии - предыдущий тест проводился, когда «Психея» находилась всего в 30 миллионах км от Земли. На тот момент система достигла впечатляющей скорости нисходящей линии связи 267 Мбит/с. НАСА надеялось, что на расстоянии 225 миллионов км лазер будет работать со скоростью не менее 1 Мбит/с, но недавние испытания превзошли все ожидания. Команда сообщила, что во время этого теста «Психея» поддерживала нисходящую линию связи со скоростью 25 Мбит/с.


Лазерная связь потенциально может быть намного быстрее, чем радио, возможно, в 100 раз. Однако лазеры более чувствительны к помехам. Небольшие отклонения аппарата или плохие погодные условия над приемником на Земле могут прервать потоки данных. Испытания, проводимые с «Психеей», помогут НАСА определить, как и когда можно использовать лазерную связь. Планируется, что «Психея» проведет в космосе 21 месяц, изучая металлический одноименный астероид. Хотя космический лазер является лишь демонстрационной технологией, неудивительно, что он будет играть более значимую роль по мере дальнейшего изучения космоса. В конце концов, марсианский вертолет Ingenuity тоже был всего лишь демонстрационной моделью, но оказался чрезвычайно полезным на первых этапах миссии марсохода Perseverance.

#космос #наса #вселенная #психея
+
Написать комментарий (0)
SpaceX запустила европейские навигационные спутники Galileo, израсходовав ступень-рекордсмен
Лазерная технология НАСА позволила получить данные на скорости 25 Мбит/c с расстояния 226 млн км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
4
Reuters: Вторую атомную электростанцию ​​в ОАЭ построят «молниеносно»
1
Российские инженеры запатентовали малозаметный реактивный БПЛА в аэродинамической схеме "утка"
3
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
1
Компания HMD возродит телефон 1999 года выпуска Nokia 3210 в 2024 году
2
Китайский производитель электрокаров BYD рассчитывает на увеличение продаж
+
Производители микросхем инвестируют свыше 300 миллиардов долларов на производство в США
+
США готовятся начать восстановление своих закрытых атомных электростанций
+
В России началось строительство корпуса реактора для расширения АЭС «Пакш»
+
Financial Times позволила OpenAI использовать свои материалы
+
На рынках США и Европы появились видеокарты GeForce RTX 4090 с удалённым графическим чипом
4
iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном станет самым крупным смартфоном Apple
+
Renault Duster нового поколения выйдет на мировой рынок уже в мае: «дизелей» больше нет, зато есть «гибриды»
+
«Царь-мангал» пошёл в серию: в Сети появляются новые кадры танков ВС РФ, закованных в самодельный «панцирь» против дронов
1
Новая лингвистическая модель SenseNova 5.0 превзошла GPT-4 по ключевым показателям
3
Разработчиков антивируса Avast оштрафовали почти на $15 миллионов за торговлю данными пользователей
1
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
Смартфон OnePlus Nord 4 прошёл тестирование на Geekbench и сертификацию на Eurofins
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
2
Смартфоны от Vivo с качественными OLED экранами станут доступнее и могут потеснить Honor
+

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
6
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
46
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
196
Как понять, что пришло время переустановить Linux
103
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
12
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
8
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
3

Сейчас обсуждают

SMA
23:15
>На Украине собираются сформировать женское подразделение операторов БПЛА угу, параллельно записывая их всех в штурмовики
На Украине собираются сформировать женское подразделение операторов БПЛА
beltar
23:12
Каждый минуснувший - жертва ЕГ.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Красный Вождь
23:07
Чупакабра, на 7900xt аналвейк-2 с лучами в qhd бегает 80-90 фпс.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
VRoman
23:03
А что, драйвера разве автоматом не определяют их как мобильные карты?
Бельгия строит первый в мире искусственный энергетический остров «Принцесса Елизавета»
Kira625
23:02
Да их за периметр не выпускают а в интранете только пыльные копии новостных сайтов. ;)
Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
Vito Vago
22:58
Какое отношение имеет Украина к ЕС?!
Украина предлагает ЕС внести Telegram в список регулируемых цифровых платформ
Archimedes
22:58
Компьютер, с которого я пишу, работает под Xubuntu, которая обновлялась с 19.10 до 24.04 каждые пол года. Переустановки не потребовалось ни разу. То есть, прошло 4.5 года и 9 обновлений версий. Один р...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Ринат Муртузаев
22:57
Что за идиотизм в названии? Запатентовали новое оружие??? Что за бред?. Или тупорылый автор так пытается , на своей пустой статье получить комменты? Ну так знай автор , ты мутак!
Российские инженеры запатентовали малозаметный реактивный БПЛА в аэродинамической схеме "утка"
Kira625
22:55
Какая же трагедия для запада...
Генсек НАТО: доверие Украины к Западу подорвано
Gonshik
22:48
Да всем пофиг, ты все равно был и будешь нулем в железе!
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем