Согласно заявлению Пентагона, вместо человеческого анализа будет использоваться технология распознавания изображений компании Google.

Компания Google заключила соглашение с Министерством обороны США о применении новых технологий в ликвидации последствий стихийных бедствий на территории страны, сообщает The Washington Post. Технология распознавания изображений компании ускорит время реагирования спецслужб за счет быстрого сканирования и определения ориентиров на аэрофотоснимках. Согласно заявлению Минобороны США, это позволит Национальной гвардии оперативно оценивать, какие районы нуждаются в помощи.

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Новая технология распознавания изображений Google будет использоваться в местах стихийных бедствий, таких как ураганы, наводнения и лесные пожары. Система работает на основе фотографий, сделанных с самолета под любым углом, и использует искусственный интеллект для быстрого сравнения снимков со спутниковыми изображениями и картами. Это позволит мгновенно идентифицировать ориентиры, дороги и здания. Наличие этих данных сразу после стихийного бедствия позволит Национальной гвардии оперативно оценивать ситуацию и практически мгновенно определять, какие объекты были повреждены.

Технология Google будет использоваться для выявления поврежденных зданий, таких как эта парикмахерская в Новом Орлеане, после урагана Катрины.

Как сообщает The Washington Post, технологию распознавания изображений разработала компанда Bellwether из дизайнерского подразделения X, "инновационной лаборатории" материнской компании Google Alphabet (не путать с Twitter). Искусственный интеллект заменит людей, которые раньше вручную анализировали фотоматериалы после стихийного бедствия для идентификации объектов. Представитель правительства заявил, что использование технологий Google сократит время реагирования с часов и дней до "секунд". Google будет сотрудничать с Управлением инноваций в области обороны (DIU) Пентагона, созданным в 2015 году для интеграции коммерческих технологий в обширные потребности военных.

Данная сделка примечательна тем, что сотрудники Google ранее выражали недовольство против партнерства компании с военными в 2018 году, когда Пентагон объявил, что будет использовать технологию распознавания изображений Google для анализа кадров с дронов, чтобы более быстро идентифицировать военные цели. Однако новое соглашение выглядит более гуманным. Google и DIU заявили, что технология будет применяться только на территории США и в его владениях для помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий, а не в военных целях.