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Fantoci
SanDisk представила первую в мире SD-карту емкостью 4 ТБ, которая справится с записью видео в 8K
Нуждаетесь в карте памяти большого объема? Тогда обратите внимание на 4ТБ модель от SanDisk, обладающую впечатляющей производительностью и способную справиться с записью видео в 4K, а то и 8K.

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Компания SanDisk представила первую в мире SD-карту емкостью 4 ТБ, которая предлагает огромное количество свободного места, втиснутого в небольшой размер устройства хранения данных. Американский производитель собирается продемонстрировать новую SD-карту емкостью 4 ТБ - SanDisk Extreme PRO SDUC, на мероприятии NAB 2024 (Национальная ассоциация вещателей), которое должно начаться в ближайшие выходные в Лас-Вегасе.

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Специалисты SanDisk утверждают, что новый стандарт SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) позволяет изготавливать карты памяти емкостью до 128 ТБ. Благодаря интерфейсу UHS-I, SD-карты обеспечивают высокую скорость, идеальную для ресурсоемких задач, вроде записи видео 4K-разрешении и даже в 8K.

Несмотря на презентацию SD-карты емкостью 4 ТБ на этих выходных, в продажу она поступит только в следующем году, так что да, нам еще предстоит немного подождать. На выставке NAB будет организован предварительный просмотр нового продукта, а также будет показано, как он позволит "расширить творческие возможности камер и ноутбуков".

Пока неизвестна цена этой вместительной SD-карты, но наверняка она будет столь же высокой, как и ее производительность. У SanDisk есть еще несколько новых SD-карт, которые поступят в продажу летом, а именно SanDisk SD Express и microSD Express емкостью 128 и 256 ГБ.

Нам обещают, что они обеспечат скорость передачи данных в 4,4 раза выше, чем самая быстрая SD-карта UHS-I от Western Digital, и идеально подойдет для профессионалов, которым нужна высокая скорость для работы с фото или видео.

На выставке NAB будет представлено множество других новинок, включая карту памяти SanDisk Extreme PRO SDXC – первую в мире модель на 2 ТБ, а также 2-терабайтную карту SanDisk Extreme PRO microSDXC.

#sandisk #sd-карта #sandisk extreme pro sduc
Источник: anandtech.com
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Фартовый
22:28
Обиделся, Сифилитик из Мурманска? Ну ты не обижайся, я же не знал что у тебя ещё и спидоза.
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Фартовый
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Фартовый
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Я тот кто вашего Шешу из-за горизонта событий вытащил на всеобщее посмешище. Ты рад?
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