Пока неизвестно, как землетрясение повлияет на поставки полупроводников на мировой рынок.

Вчера на острове Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2 - крупнейшее сейсмическое событие в данном регионе за последние 25 лет. Мощные подземные толчки оказались крайне разрушительными и привели к многочисленным жертвам и сотням раненых. Помимо человеческих жертв, работа завода TSMC также была приостановлена для проверки конструкций зданий на наличие повреждений.

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Представители TSMC сообщили Business Insider, что эвакуация сотрудников с производственных объектов была предпринята исключительно в качестве превентивной меры, и на момент сильных толчков все работники компании находились в безопасности и не пострадали. Компании предстоит тщательно обследовать производственные мощности на предмет любых повреждений, однако на данный момент ситуация представляется "удовлетворительной". Поскольку TSMC является крупнейшим в мире производителем чипов, ее остановка по любой причине становится глобальным событием. Тайваньской компании повезло, что среди ее сотрудников не было человеческих жертв, потому что, согласно ABC News, на острове как минимум девять человек погибли, и более 900 получили ранения.

Неожиданное землетрясение дополнило список причин, по которым некоторые из ее клиентов, такие как Apple, AMD и Nvidia, рассматривают возможность диверсификации источников своих чипов. Однако основной причиной, по которой компании искали альтернативные места производства чипов помимо Тайваня, было ожидаемое обострение агрессивной политики Китая. Сама TSMC также расширяет свое присутствие за пределами тайваньской штаб-квартиры и открыла новые предприятия в Японии, а также собирается открыть новый завод в Аризоне, США.

К счастью, заводы TSMC расположены в западной части острова, в то время как эпицентр землетрясения находился ближе к востоку. Однако, согласно PC Gamer, на Тайване было зафиксировано более 100 ощутимых повторных толчков по всей территории острова. Пока неизвестно, будут ли какие-либо долгосрочные последствия для мирового рынка микросхем, потому что сейчас основное внимание уделяется пострадавшим и спасательным операциям. По данным Геологической службы, шесть предыдущих землетрясений имели магнитуду 7 баллов и выше, причем самое сильное произошло в 1999 году с магнитудой 7,7 по шкале Рихтера.