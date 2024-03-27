Похоже, аэрокосмический гигант стоимостью 116 миллиардов долларов надеется, что это поможет восстановить его подмоченную репутацию.

Несмотря на многочисленные вопросы к безопасности своих самолетов, Boeing готовится этой весной запустить свой первый пилотируемый космический корабль Starliner. Согласно опубликованным планам, транспортный аппарат доставит опытных астронавтов - командира Барри Уилмора и пилота Суни Уильямс - на Международную космическую станцию не позднее 1 мая. Этот полет станет первым из шести запланированных миссий по ротации экипажа на МКС.

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Starliner, ранее известный как Crew Space Transportation (CST), прошел долгий и трудный путь, чтобы добраться до этого момента. В декабре 2019 года, после долгих лет разработки, Starliner должен был совершить свой первый полет к МКС для демонстрации безопасности и стабильности транспортного аппарата. Но вскоре после того, как ракета Atlas V компании Lockheed Martin доставила Starliner в верхние слои атмосферы Земли, компьютер космического корабля Boeing допустил критическую ошибку в расчетах и упустил возможность выйти на орбиту космической станции.

Тем не менее, НАСА все равно рассматривала возможность разрешить Boeing запустить пилотируемую миссию Starliner. Однако Boeing так и не получил этого шанса в 2020 году. Расследование первой неудачной попытки Starliner выявило два критических программных сбоя, которые в конечном итоге убедили Boeing запланировать второй беспилотный полет, вместо того, чтобы пытаться доставить людей на МКС. Это оказалось мудрым решением: в 2021 году серия сбоев в работе клапанов двигательной установки заставила компанию снова отложить запуск, в итоге перенося миссию Starliner на 2022 год. Потратив сотни миллионов долларов, Boeing наконец доставил в 2022 году Starliner к МКС, где космический корабль пристыковался с небольшой задержкой.

Транспортировка космического корабля Starliner на стартовую площадку.

С тех пор первый пилотируемый полет Starliner столкнулся с очередными проблемами, хотя и не такими серьезными, как с беспилотными полетами. В августе прошлого года НАСА сообщило о проблемах с парашютом Starliner и лентой, используемой внутри капсулы. Запуск Starliner с экипажем был отложен на март 2024 года, и теперь, когда это окно подошло, Boeing опять немного задерживает запуск.

На пресс-конференции в прямом эфире в пятницу Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей НАСА, заявил, что модификации парашютной системы Starliner прошли последние испытания успешно. Теперь, когда космический корабль ожидает окончательной сертификации, Boeing и НАСА подыскивают подходящий временной интервал в плотном графике работы Международной космической станции.

Без сомнения, компания Boeing с нетерпением ждет, когда первый пилотируемый полет Starliner заставит общественность забыть о всех последних неприятных новостях. Начиная от смертельной катастрофы до череды ошибок при строительстве реактивного самолета 737 Max, стоимостью несколько десятков миллионов долларов, гигант аэрокосмической промышленности постоянно подвергался критике. В свое оправдание сотрудники Boeing заявили, что 737 Max был “разработан клоунами”. Поскольку компания упорно отрицает наличие документации, которая необходима для расследования случившегося инцидента с оторвавшейся дверной заглушкой, Национальный совет по безопасности США может наложить большие штрафы на Boeing и запретить использование всех самолетов компании.