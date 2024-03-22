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Fantoci
Космическая станция Джеффа Безоса прошла испытания системы жизнеобеспечения
Коммерческий космический проект на шаг приблизился к воплощению в реальность.

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Blue Origin — одна из нескольких компаний, работающих с НАСА над разработкой коммерческих космических станций, которые в один прекрасный день смогут заменить устаревшую Международную космическую станцию (МКС). Несмотря на ранее появившиеся сообщения о внутренних разногласиях между партнерами по поводу масштабного проекта, появились хорошие новости. Проект космического корабля Orbital Reef компании Blue Origin преодолел важный рубеж. Как сообщает НАСА, Blue Origin успешно провела испытания системы жизнеобеспечения, которая будет поддерживать жизнедеятельность космонавтов и космических туристов на станции, что для специалистов НАСА имеет весьма важное значение.

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НАСА отметила сходства между новой системой жизнедеятельности Orbital Reef и той, что используется на МКС. Новая модернизированная система Orbital Reef будет заниматься регенерацией водных ресурсов и воздушной смеси, гарантируя космонавтам доступ к чистой воде и очищенному воздуху, которые являются ценными ресурсами на станции. Данная инновационная система призвана перерабатывать практически весь воздух и воду, расходуемые в процессе жизнедеятельности экипажа, чтобы минимизировать количество грузов, требуемых для пополнения запасов на станции.

На данном этапе строительства станции Orbital Reef все системы жизнедеятельности были успешно задействованы и прошли четыре основных теста. Как заявляет НАСА, тесты охватывали различные аспекты функционирования системы, в том числе контроль наличия следов загрязняющих веществ, окисление примесей в воде, восстановление воды из отходов жизнедеятельности экипажа и хранение воды в резервуарах-накопителях. Тест на контроль загрязнений продемонстрировал способность станции Orbital Reef удалять потенциально опасные примеси из воздушной среды. Испытания систем регенерации воды, утилизации мочи и водохранилищ были нацелены на максимально эффективное использование водных ресурсов на борту станции.

На станции Orbital Reef будет место для коммерческих операций, а также для астронавтов НАСА.

В недавнем отчете утверждалось, что Blue Origin и ее партнер Sierra Space рассматривали возможность прекращения сотрудничества еще до того, как они начали строительство космической станции. Blue Origin перевела персонал из проекта Orbital Reef на работу над спутниками и оборудованием для посадки на Луну. Сообщалось, что основатель компании Джефф Безос подталкивал нового генерального директора, давнего руководителя Amazon Дэйва Лимпа, сосредоточиться на лунных контрактах компании. Вопреки всем слухам, работа над станцией Orbital Reef продвигается вперед.

НАСА пообещало выделить 500 миллионов долларов на свою программу коммерческого развития околоземной орбиты, целью которой является содействие развертыванию частных станций. МКС планируется вывести из эксплуатации в 2030 году, поэтому космическое агентство стремится заранее обеспечить наличие подходящих станций вблизи Земли, где астронавты могли бы проводить важные эксперименты в условиях микрогравитации. Blue Origin далеко не единственная компания, сотрудничающая с НАСА в рамках этой программы. Starlab Space, Axiom Space и другие фирмы также участвуют в проекте.

На текущей стадии строительства Orbital Reef не имеет конкурентов, потому что другие проекты коммерческих космических станций все еще находятся на фазе проектирования и опытно-конструкторских работ. Согласно планам НАСА, в 2026 году агентство намерено увеличить объем финансирования для одного или нескольких перспективных проектов. Это предоставит соответствующим компаниям небольшой промежуток времени для того, чтобы успеть развернуть космическую станцию к началу 2030-х годов, когда планируется вывод из эксплуатации Международной космической станции.

#наса #джефф безос #blue origin
Источник: nasa.gov
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