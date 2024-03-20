Бан для одного члена семьи означает бан сразу для всех геймеров, независимо от того, нарушил он правила или нет.

В понедельник Valve обновила и объединила функции Steam Family Sharing и Steam Family View. Новая модернизированная функция получила название Steam Families. Она позволяет группам до шести пользователей играть в игры всех участников, сохранять собственные сохранения и достижения, а также играть онлайн одновременно. На первый взгляд, бета-версия функции Families Steam значительно упрощает совместное использование библиотеки игр. Однако чем больше полномочий по обмену игровыми библиотеками, тем выше ответственность. Если один член "семьи" нарушит правила и получит бан в какой-либо игре, то бан распространится и на настоящего владельца игры.

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Старая система Steam Family Sharing позволяла иметь доступ к библиотеке только одному человеку одновременно. Steam Families снимает это ограничение: теперь, если вы играете в игру из библиотеки вашей сестры, ваши родители могут выбрать другую игру из той же библиотеки и играть в нее совместно. Если два члена семьи захотят поиграть в одну и ту же игру одновременно, то для этого нужно, что "семья" владела двумя копиями этой игры - неважно, кому именно принадлежат эти копии. Например, если ваш папа и ваша сестра купили копии игры Dave the Diver, вы и ваша мама можете играть в нее одновременно, поскольку в вашей коллективной библиотеке есть две копии игры.

Говоря о родителях, Steam Families вводит новые инструменты родительского контроля и "отчеты об игровом времени". Родители могут заранее выбирать, к каким играм смогут получить доступ их дети, устанавливать почасовые или дневные ограничения на время игры, а также ограничивать доступ к магазину Steam, форумам сообщества или чату друзей. Дети могут запросить дополнительное время, чтобы поиграть или получить доступ к определенным функциям, а родители могут одобрить или отклонить эти запросы временно или навсегда. Дети, имеющие доступ к магазину Steam, также могут положить игры в корзину и отправить запрос на покупку на телефон своего родителя, где мама или папа смогут выбрать, покупать (или отклонить) желаемую игру одним нажатием кнопки.

Пример «отчета об игровом времени», который могут просмотреть родители в функции Steam Families.

Вместе эти функции обеспечивают более универсальный опыт совместного использования библиотеки. Но игры — это не единственное, чем вы можете поделиться здесь со своей семьей. Если кому-то, получившему доступ к вашей библиотеке, запретят доступ к игре за мошенничество или какое-либо другое вопиющее правонарушение, вы — первоначальный владелец этой игры — тоже будете забанены. К сожалению Valve не описывает подробно новую политику в своем объявлении, а также на странице часто задаваемых вопросов. Тем не менее, владельцы игровых лицензий, скорее всего, будут нести ответственность за своих «детей» (и, как следствие, за правонарушения, совершенные ими).

Steam Families также вводит ряд ключевых мер безопасности, чтобы предотвратить перемещение пользователей между библиотеками разных "семей". Присоединившись к "семье", вы можете выходить из нее и присоединяться к ней столько раз, сколько захотите, но вам придется подождать целый год, прежде чем создать новую "семью" или присоединиться к ней. Освободившееся место тоже должно пройти "период охлаждения" в один год, прежде чем кто-то другой сможет занять его.

Valve утверждает, что все "семьи" Steam должны состоять из шести «близких членов семьи». Компания намерена отслеживать использование семейств Steam с течением времени, что позволит ей «корректировать требования для участия в семействе Steam, чтобы совместное использование соответствовало правилам компании. Пока нет никаких признаков того, что Valve будет требовать адреса проживания членов семьи или проверять IP-адреса, как это делают Spotify или Netflix, но это может измениться в любой момент.

Steam Families в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. Желающие ознакомиться с новой системой должны подписаться через специальное меню “Участие в бета-тестировании клиента” в меню “Настройки интерфейса”.