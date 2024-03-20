Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Steam упростила совместное использование игр, но за читерство теперь забанят сразу всю семью
Бан для одного члена семьи означает бан сразу для всех геймеров, независимо от того, нарушил он правила или нет.

реклама

В понедельник Valve обновила и объединила функции Steam Family Sharing и Steam Family View. Новая модернизированная функция получила название Steam Families. Она позволяет группам до шести пользователей играть в игры всех участников, сохранять собственные сохранения и достижения, а также играть онлайн одновременно. На первый взгляд, бета-версия функции Families Steam значительно упрощает совместное использование библиотеки игр. Однако чем больше полномочий по обмену игровыми библиотеками, тем выше ответственность. Если один член "семьи" нарушит правила и получит бан в какой-либо игре, то бан распространится и на настоящего владельца игры.

реклама

Старая система Steam Family Sharing позволяла иметь доступ к библиотеке только одному человеку одновременно. Steam Families снимает это ограничение: теперь, если вы играете в игру из библиотеки вашей сестры, ваши родители могут выбрать другую игру из той же библиотеки и играть в нее совместно. Если два члена семьи захотят поиграть в одну и ту же игру одновременно, то для этого нужно, что "семья" владела двумя копиями этой игры - неважно, кому именно принадлежат эти копии. Например, если ваш папа и ваша сестра купили копии игры Dave the Diver, вы и ваша мама можете играть в нее одновременно, поскольку в вашей коллективной библиотеке есть две копии игры.

Говоря о родителях, Steam Families вводит новые инструменты родительского контроля и "отчеты об игровом времени". Родители могут заранее выбирать, к каким играм смогут получить доступ их дети, устанавливать почасовые или дневные ограничения на время игры, а также ограничивать доступ к магазину Steam, форумам сообщества или чату друзей. Дети могут запросить дополнительное время, чтобы поиграть или получить доступ к определенным функциям, а родители могут одобрить или отклонить эти запросы временно или навсегда. Дети, имеющие доступ к магазину Steam, также могут положить игры в корзину и отправить запрос на покупку на телефон своего родителя, где мама или папа смогут выбрать, покупать (или отклонить) желаемую игру одним нажатием кнопки.

Пример «отчета об игровом времени», который могут просмотреть родители в функции Steam Families.

Вместе эти функции обеспечивают более универсальный опыт совместного использования библиотеки. Но игры — это не единственное, чем вы можете поделиться здесь со своей семьей. Если кому-то, получившему доступ к вашей библиотеке, запретят доступ к игре за мошенничество или какое-либо другое вопиющее правонарушение, вы — первоначальный владелец этой игры — тоже будете забанены. К сожалению Valve не описывает подробно новую политику в своем объявлении, а также на странице часто задаваемых вопросов. Тем не менее, владельцы игровых лицензий, скорее всего, будут нести ответственность за своих «детей» (и, как следствие, за правонарушения, совершенные ими). 

Steam Families также вводит ряд ключевых мер безопасности, чтобы предотвратить перемещение пользователей между библиотеками разных "семей". Присоединившись к "семье", вы можете выходить из нее и присоединяться к ней столько раз, сколько захотите, но вам придется подождать целый год, прежде чем создать новую "семью" или присоединиться к ней. Освободившееся место тоже должно пройти "период охлаждения" в один год, прежде чем кто-то другой сможет занять его.

Valve утверждает, что все "семьи" Steam должны состоять из шести «близких членов семьи». Компания намерена отслеживать использование семейств Steam с течением времени, что позволит ей «корректировать требования для участия в семействе Steam, чтобы совместное использование соответствовало правилам компании. Пока нет никаких признаков того, что Valve будет требовать адреса проживания членов семьи или проверять IP-адреса, как это делают Spotify или Netflix, но это может измениться в любой момент.

Steam Families в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. Желающие ознакомиться с новой системой должны подписаться через специальное меню “Участие в бета-тестировании клиента” в меню “Настройки интерфейса”.

#steam #steam family sharing #steam family view
Источник: store.steampowered.com
+
Написать комментарий (0)
Valve анонсировала новый способ поделиться играми Steam с близкими людьми
В Steam появилась новая функция - "Семейные группы"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
13
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
2
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
6
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
2
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
1
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
1
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
5
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
2
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
+
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Google добавляет в Pixel Launcher возможность менять поисковую систему по умолчанию
+
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые скоро получат ОС Android 15
+
Samsung исправит проблему с камерой, обнаруженную в Galaxy S24 Ultra
+
Более доступная складная модель Samsung Galaxy Z Fold 6 может стоить ниже $800
+
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
52
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
33
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
145
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
58
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
52
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
11

Сейчас обсуждают

Сергей Гончар
19:06
В одном автор статьи просчитался, семья которая сводит концы с концами у нее не будет 55000 рублей на компьютер.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
VL86f
19:03
Плюс тему с 21 DVD диском не поймёт.
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Вадим Кудрявцев
19:00
да ,проблем нет к счастью,обожаю вас грязью поливать.Ибо ты и бублик он же заглот превратили в рекламу сплошную сайт
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Вадим Кудрявцев
18:59
это гребаный клешнепалый мастурбек накатал -единичку не читая
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
Леонид Половецкий
18:57
ГОспОда, у которых денЯг намерено.В принципе нормальная сборка, для школьников. Единственный вопрос, зачем оператива на 3600.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
glavhyilo
18:56
когда Т-80 заезжал,как-то к нам в ангар,я ещё подумал,а что будет,если он ещё и стрельнет,просто танк тихий,как легковушка.
Military Watch: обновлённый Т-80 может стать лучшим российским танком
Chihonya
18:46
дык кули с него толку на В450, а так да, 5600 гораздо кошернее.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Apsheronsky tchai
18:45
Кудахцев, клюв захлопни.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Chihonya
18:42
ничоси! Шеше твердую пять!) Раз в жизни не соврал, что статью накатал)
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
Zystax
18:42
за коменты давно уже не платят, так что коментите вы или нет - разницы ноль. У тебя других проблем что ли нет, кроме моих и Бублика статей? Я поражаюсь вам просто, столько негатива вываливать на безоб...
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем