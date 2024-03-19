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Fantoci
Nvidia представила суперчип Blackwell для обучения искусственного интеллекта
Blackwell представляет собой два объединенных кристалла, которые работают как один суперчип.

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Компания Nvidia открыла свою ежегодную конференцию по технологии GTC с громкого объявления. Генеральный директор Дженсен Хуанг выступил с презентацией, в ходе которой представил долгожданный графический процессор B100 Blackwell. На данный момент известно, что этот чип имеет ту же передовую архитектуру компании, что и следующие игровые видеокарты. Однако первые чипы Blackwell нацелены исключительно на рабочие нагрузки искусственного интеллекта. Nvidia утверждает, что это самый мощный ускоритель искусственного интеллекта в мире.

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С момента своего основания в 1993 году компания Nvidia сосредоточила свое внимание на графических процессорах. Со временем выяснилось, что архитектура распределенных вычислений графического процессора, позволяющая отрисовывать миллионы полигонов, также идеально подходит для задач машинного обучения. Это позволило графическим процессорам многократно ускорить вычисления и превзойти все флагманские процессоры Intel и AMD. «Эра универсальных процессоров общего назначения подходит к концу», - заявил Хуанг. По его словам, решением станет создание более громоздких графических процессоров, а новый Blackwell является воплощением этой идеи.

Blackwell обладает внушительными размерами - на фото внизу вы можете сравнить его рядом с H100 Hopper. По словам Хуанга, все задуманное для чипа Blackwell попросту невозможно было реализовать в одном кристалле. Итак, Blackwell состоит из двух кристаллов, объединенных в один чип. Этот огромный графический процессор имеет 208 миллиардов транзисторов, 192 ГБ памяти HBM3e и пропускную способность межсоединения 10 ТБ/с. Это означает, что два кристалла действуют как один большой чип. Вычислительная мощность одного Blackwell составляет 20 петафлопс в формате FP4, что примерно в 2,5 раза превышает показатели Hopper. Nvidia заявила, что создала новый тип алгоритма преобразования для столь высокого уровня производительности.

Генеральный директор Дженсен Хуанг продемонстрировал кристалл предыдущего поколения Hopper (справа) рядом с Blackwell (слева). Фото: Nvidia

Blackwell - это не просто отдельный чип, а целая платформа. Появятся версии, выглядящие как традиционные видеокарты (конфигурация B100), позволяющие легко заменить их в существующих системах на базе Hopper. Хуанг также с большим воодушевлением рассказал о «суперчипе» GB200, в котором два графических процессора Blackwell объединены с процессором Grace и оснащен внушительным объемом оперативной памяти в 384 ГБ. GB200 является сердцем системы Nvidia GB200 NVL72 - жидкоохлаждаемой стоечной системы, вмещающей 72 графических процессора Blackwell, взаимодействующих друг с другом через новое поколение NVLink с двусторонней пропускной способностью 1,8 ТБ/с. Согласно заявлению NVIDIA, NVL72 - это первая вычислительная система с пиковой производительностью один экзафлопс, умещающаяся в одной стойке.

NVIDIA видит Blackwell в качестве ключевого компонента для создания ранее немыслимых по мощности суперкомпьютеров, но для достижения таких высот одних лишь чипов Blackwell недостаточно. Помимо Blackwell, Nvidia продемонстрировала новый чип коммутатора NVLink, который имеет 72 порта, способных подключать до 576 графических процессоров для обмена данными с пропускной способностью 7,2 Тбит/с. Nvidia разработала этот чип для работы напрямую по медному кабелю, а не по оптоволоконному кабелю, что потребует гораздо больше энергии. В «магистральной сети» NVL72 имеется три километра кабелей NVlink, по которым передаются данные со скоростью 130 ТБ/с. По словам Хуанга, это превышает суммарный трафик всего интернета в мире. Таким образом, графическим процессорам, подключенным через коммутатор, больше не приходится тратить больше половины времени на перетасовку данных между собой, поскольку они действуют как один огромный графический процессор.


Nvidia не стала раскрывать цены, но это не имеет значения – обычные пользователи не будут покупать чипы Blackwell, а компании, которым они нужны, будут готовы купить их по любой цене. Хуанг продемонстрировал список партнеров, стремящихся заполучить новые чипы, в который вошли гиганты вроде Amazon, Google и Microsoft. Не вызывает сомнений, что в этом году NVIDIA отчитается о новом рекордном скачке прибыли.

#nvidia #b100 blackwell #blackwell ai #h100 hopper
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