Если эта технология когда-нибудь станет настоящим продуктом, она сможет помочь людям эффективно использовать свои компьютеры, даже не пошевелив пальцем.

Компания Microsoft разработала технологию для управления компьютером с помощью взгляда, которая позволит пользователям печатать и просматривать веб-страницы, используя лишь свои глаза. В патенте, опубликованном 5 марта, говорится о системе "eye-gaze", которая предоставит пользователям возможность набирать текст без участия рук. Несмотря на то что пока это всего лишь концепция, перспективная технология может существенно облегчить использование компьютеров людьми с ограниченными физическими возможностями.

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В настоящее время уже существуют платформы для набора текста и веб-навигации с помощью отслеживания взгляда, однако они достаточно громоздки. Пользователям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для которых традиционное использование компьютера затруднено или невозможно, необходимо постоянно “задерживать” взгляд на определенной клавише, прежде чем платформа зарегистрирует ввод. Эта неудобная технология ограничивает скорость набора текста пользователями до 23 слов в минуту, но большинство пользователей не могут превзойти диапазон от 7 до 20 слов в минуту.

По данным Windows Report, в своем патенте Microsoft представила две технологии для ускорения и повышения плавности работы. Первая — это отслеживание взгляда без задержки, которая устраняет необходимость задерживать взгляд пользователя на отдельных клавишах. Вместо этого пользователь может переходить от одной клавиши к другой. (Рассматривайте это как визуальную версию пролистывания текста.)

Рисунок из патента Microsoft. Фото: Microsoft/Ведомство по патентам и товарным знакам США.

С большой вероятностью набор текста без задержки взгляда будет выдавать много ошибок в процессе, нежели при обычном наборе текста взглядом. Вот тут-то и приходит на помощь машинное обучение. В патенте Microsoft описан процессор естественного языка, который предсказывает следующее слово пользователя и учитывает распространенные визуальные опечатки. Подобно функциям интеллектуального ввода текста и автозамены, которые вы видите на своем смартфоне, эти функции теоретически уменьшат количество ошибок пользователя, позволяя им печатать быстрее, чем когда-либо прежде.

Пользователь также может использовать ключевые компоненты интерфейса своего компьютера, глядя на такие элементы управления, как кнопки громкости, ползунки яркости и многое другое. Тот же принцип применим и к просмотру веб-страниц, когда пользователь может открывать ссылки, использовать кнопки и многое другое, просматривая отдельные функции сайта.

Помимо очевидного применения этой технологии для простоты доступа к компьютеру, Microsoft, вероятно, заинтересована во внедрении набора текста с отслеживанием взгляда в виртуальные, дополненные или смешанные реальности. Если технология окажется эффективной, в знаменитые очки смешанной реальности HoloLens можно будет встроить виртуальные клавиатуры.

Напомним вам, что факт получения патента не гарантирует превращения изобретения в реальный продукт. Такие компании, как Microsoft, Nintendo, Sony и Apple, постоянно патентуют интересные технологии не потому, что у них есть планы по масштабному производству этих технологий, а для того, чтобы они могли юридически защитить то, что они изобрели. Так что, несмотря на то насколько полезным было бы такое управляемое взглядом устройство, нет никакой уверенности, что оно когда-либо появится на потребительском рынке.