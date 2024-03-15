Раньше клиентам Microsoft приходилось платить за Turbo-версию, но теперь это не требуется.

Ни для кого не секрет, что в течение последнего года Microsoft всеми силами пыталась привлечь на свою сторону сотни миллионов клиентов с помощью нового ассистента Copilot, который работает на базе искусственного интеллекта. Компания добавила его в свою поисковую систему Bing, браузер Edge и даже в Windows 11, причем пользоваться им можно было совершенно бесплатно. Microsoft также одновременно предлагала "профессиональную" версию за 20 долларов в месяц, использующую новейшую "турбо"-версию искусственного интеллекта от OpenAI, благодаря чему она имеет доступ к более актуальным данным и может обрабатывать более длинные текстовые подсказки. Теперь же Microsoft решила предоставить пользователям бесплатной версии Copilot доступ к "турбо"-модели, которая является приятным бесплатным бонусом и, несомненно, приведет к уменьшению числа людей, готовых платить за профессиональную версию.

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Microsoft сообщила в Твиттере/X, что добавит GPT-4 Turbo в бесплатную версию Copilot, из-за чего многие пользователи задались вопросом: "В чем подвох?". Однако, похоже, его нет; это просто бесплатное обновление, которое сможет побудить больше людей попробовать Copilot. Стоит отметить, что Microsoft по-прежнему предлагает эту же модель GPT-4 Turbo своим клиентам профессиональной версии, что, вероятно, их расстроит, поскольку они платят ежемесячно немалую сумму за привилегию ее использования. По имеющимся данным, GPT-4 Turbo был обучен с использованием данных до апреля 2023 года, тогда как обычный GPT-4 завершил сбор данных в сентябре 2021 года. Это позволяет более новой модели предоставлять более актуальные результаты по запросам.

Кроме того, GPT-4 Turbo также может обрабатывать более длинные текстовые запросы. На каждый запрос она может принимать до 128 000 токенов, которые являются составными частями всех слов. Ее предшественник, GPT-4, может обрабатывать только около 8000 токенов, поэтому теоретически вы можете задать ей мощный запрос на повышение точности результатов. Чтобы использовать GPT-4 Turbo, выберите режимы «Творческий» или «Точный» вместо режима по умолчанию, который называется «Сбалансированный».

Иногда результаты искусственной визуализации могут быть странными и мы в этом убедились, когда попросили GPT-4 Turbo нарисовать льва, летящего на бегемоте через Гранд-Каньон, и получили вот это изображение. Мы понятия не имеем, почему она добавила туда белоголового орлана, но нам это нравится. Фото: Microsoft Copilot

Решение перевести бесплатных пользователей до уровня, который раньше был платным, безусловно, стало неожиданным шагом со стороны Microsoft. Хотя это может разозлить существующих клиентов, эксперты считают, что их гнев будет недолгим, поскольку уже скоро появится GPT-4 Turbo 4.5. О следующей более производительной версии было случайно объявлено в блоге OpenAI, где ее описали как более быструю и точную, чем GPT-4 Turbo, но затем блог был удален. Для Microsoft было бы логично подождать релиза версии 4.5, прежде чем объявлять о том, что Turbo-версия будет предлагаться пользователям бесплатно, так что, возможно, GPT-4.5 будет объявлена в ближайшее время.