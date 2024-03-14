Через несколько лет Intel ожидает, что каждый проданный процессор будет иметь NPU для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Вероятно, всем уже знаком термин «ПК с искусственным интеллектом». В последнее время поступает много сообщений о том, что скоро на рынке появится новое поколение компьютеров, которые будут выполнять все функции искусственного интеллекта и намного превзойдут возможности наших нынешних компьютеров. Но что именно представляет собой компьютер с искусственным интеллектом? Это наличие специального процессора, видеокарты или их комбинирование? Компания Intel решила ответить на этот вопрос и уточнить, какое оборудование требуется для того, чтобы персональный компьютер можно было назвать устройством с искусственным интеллектом. Intel также заявила, что не будет выделять его в отдельный бренд, как это произошло с некоторыми из ее нынешних процессоров и платформ.

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Информация поступила от Роберта Халлока, который ранее являлся одним из экспертов AMD в области центральных процессоров, а ныне работает в Intel. Роберту решил рассказать изданию The Register свое видение и будущем ИИ-компьютеров. Он заявил, что для того, чтобы компьютер получил заветный ярлык «AI» (искусственный интеллект), ему необходимы четыре вещи: нейронный процессор, графический процессор и способность обрабатывать инструкции векторной нейронной сети (VNNI) и инструкции DP4a (чтобы графический процессор мог обрабатывать видео). Неудивительно, что все эти элементы присутствуют в текущих процессорах компании Meteor Lake и, как ожидается, будут включены в ее будущий портфель процессоров.

Процессоры Intel Meteor Lake — первые процессоры компании, оснащенные нейронным процессором (NPU) для приложений искусственного интеллекта.

Учитывая всю перечисленную терминологию, компьютер с искусственным интеллектом – это просто компьютер с новым процессором, поэтому, как говорит Халлок, компания не будет выделять их в отдельную платформу, как в случае с vPro или Centrino. Журналист The Register с иронией отнесся к заявлению Халлока и подвел итог, что компьютер с искусственным интеллектом, конечно же, должен быть оснащен новейшим процессором Intel. Следовательно, термин «ПК с искусственным интеллектом» не будет обозначать какой-то особый тип безопасности или возможностей. Это скорее компьютер, способный более эффективно выполнять определенные задачи, большинство из которых пока не существуют, но появятся в будущем.

«Причина, по которой мы не создали для новых компьютеров такую категорию, как Centrino, заключается в том, что мы считаем, что именно такими будут все ПК через четыре или пять лет», — сообщил Халлок. Он добавил, что Intel не будет устанавливать системные требования для «ПК с искусственным интеллектом» в отношении размера оперативной памяти, скорости ввода-вывода или емкости накопителя. Это связано с тем, что эти футуристические приложения искусственного интеллекта, включая запуск LLM (больших языковых ИИ-моделей) локально на устройстве, будут различаться по размеру, а также требованиям к хранению и вычислительной мощности. В то же время, по словам Халлока, существующие ПК по-прежнему смогут запускать приложения искусственного интеллекта, просто это будет очень медленно. Примечательно, что Microsoft, как сообщается, определила, что для «ПК с искусственным интеллектом» потребуется минимум 16 ГБ оперативной памяти.

Это сравнимо с тем, как мы раньше запускали игры без графических процессоров, полагаясь вместо этого на центральный процессор. Халлок утверждает, что это аналогично тому, как NPU будет выполнять задачи искусственного интеллекта, и что через несколько лет они будут такими же повсеместными, как сегодня видеокарты, и мы даже не будем думать о том, чтобы запускать что-то, связанное с искусственным интеллектом, на наших старых центральных процессорах.