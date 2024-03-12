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Fantoci
Телескоп "Джеймс Уэбб" рассмотрел процесс звездообразования в очень далекой галактике
Туманность NGC 604 содержит сотни сверкающих горячих молодых звезд, которые раньше никто не мог увидеть без помощи космического телескопа "Джеймса Уэбба".

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Космический телескоп "Джеймс Уэбб" продолжает удивлять астрономов и дарить нам удивительные открытия. На этот раз он сделал невероятно детализированные изображения очень далёкой звездообразующей области. Там расположилась туманность под названием NGC 604, которая находится в 2,73 миллионах световых лет от нас в галактике Треугольник, но "Уэбб" смог рассмотреть все ее детали, как будто она находится по соседству.

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NGC 604 огромна, ее диаметр составляет около 1300 световых лет. Это в 40 раз больше, чем туманность Ориона в нашей галактике. Если поменять местами Орион с туманностью NGC 604, она сияла бы в нашем небе ярче планеты Венера. Благодаря своим невероятным размерам эта туманность была открыта еще в 1784 году знаменитым астрономом Уильямом Гершелем. По данным НАСА, в самом сердце NGC 604 находится более 200 звезд, некоторые из которых принадлежат к крупнейшему классу звезд, превосходя Солнце по размеру более чем в 100 раз. Однако для того, чтобы детально рассмотреть такие далёкие объекты, требуются современные мощные телескопы.

Телескоп "Джеймс Уэбб" имеет огромное 6,5-метровое зеркало, которое помогает ему видеть такие удаленные объекты, но в данном случае на помощь пришла инфракрасная оптика "Уэбб", которая сделала более насыщенными новые снимки NGC 604. Изображение выше было получено с помощью NIRCam (камеры ближнего инфракрасного диапазона) "Уэбба", которая работает в ближнем инфракрасном диапазоне и делает большую часть знаменитых изображений "Уэбба", которые вы видели.

С помощью NIRCam "Уэбб" смог рассмотреть сеть туманных нитей и сгустков, которые выглядят красными и оранжевыми на изображении. Оранжевые сгустки ближе к центру — это полициклические ароматические углеводороды, или ПАУ, которые играют роль в формировании звезд и планет. Более темные красные цвета дальше — это молекулярный водород (H2), который в конечном итоге будет способствовать образованию новых звезд. NIRCam также смогла распознавать большие пустые пространства внутри туманности, образовавшиеся в результате взаимодействия горячих молодых звезд. Их интенсивное ультрафиолетовое излучение ионизовало окружающий газообразный водород, превратив его в море протонов и электронов, которые видно в виде белых и синих клочков.

Второе изображение (сразу над текстом) получено с помощью MIRI (среднего инфракрасного прибора) "Уэбба". Этот инструмент работает в более длинноволновом диапазоне инфракрасного спектра, раскрывая иные аспекты NGC 604. Здесь видно меньше звезд, поскольку большинство таких объектов излучают меньше света в среднем инфракрасном диапазоне. Более крупные звезды, хорошо видны изображении и на самом деле являются звездами-сверхгигантами в окружающей галактике, которые более холодны и, следовательно, более заметны для MIRI. По той же причине облака холодного молекулярного водорода светятся ярче. Области ПАУ по-прежнему различимы для MIRI, однако они выглядят как голубые нити вместо оранжевых.

Впереди у телескопа Уэбба еще долгие годы работы. НАСА спроектировало этот телескоп, рассчитывая на срок его службы не менее 10 лет, но его идеальный запуск может продлить этот срок до 20 лет. За время своей работы этот инструмент, вероятно, раскроет ранее невообразимые подробности процесса звездообразования, наблюдая за такими объектами, как NGC 604.

#космос #вселенная #космический телескоп джеймс уэбб #ngc 604
Источник: science.nasa.gov
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