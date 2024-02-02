Это первый случай, когда мы видим дисплей для мониторинга системы на воздушном кулере.

За последние несколько лет системы жидкостного охлаждения для процессоров обзавелись стильными жидкокристаллическими дисплеями, на которых отображаются температура, скорость насоса и другие интересные данные. Традиционные башенные воздушные кулеры оставались долгое время простыми и ненавязчивыми, что делает их хорошим выбором для тех, кто не любит слишком много блестящих и моргающих деталей внутри своих компьютеров. Однако теперь на компьютерном рынке появился новый воздушный кулер со встроенным 6-дюймовым жидкокристаллическим экраном, который размещён в верхней части радиатора. На данный момент, насколько мы можем судить, он является уникальным в своем сегменте.

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Данный кулер производится в Германии и в настоящее время доступен в интернет-магазине Caseking под названием Lamptron ST060 и имеет два 120-миллиметровых вентилятора. Главной изюминкой нового кулера является дисплей с диагональю шесть дюймов и разрешением 1920 на 1080. По данным Tom’s Hardware, с компьютера на экран можно передавать всю необходимую информацию, и также при покупке кулера вы получаете лицензию на программу для мониторинга AIDA64. Обычно эта лицензия стоит 59,99 долларов для трех компьютеров, что это отличный бонус. Крошечный дисплей размером с телефон также можно использовать как второй монитор, так что счастливым владельцам это может пригодиться для определенных задач.

ST060 оснащен шестью тепловыми трубками и двумя 120-мм вентиляторами PWM RGB. Фото: Caseking.De

На сайте производителя про новый кулер написано мало подробностей, поэтому неизвестно, что именно можно отслеживать на экране. Однако учитывая, что AIDA64 предоставляет пользователю полную информацию о системе, предполагается, что он должен быть достаточно информативным. Вероятно, большинство пользователей захотят отслеживать температуру центрального процессора или скорость вращения вентиляторов, но для этих целей и так уже полно специального оборудования. Тем не менее, приверженцы воздушного охлаждения теперь могут насладиться теми же функциями мониторинга системы, что и владельцы жидкостного.

Кулер, судя по всему, довольно мощный, так как заявлено, что он способен рассеивать до 260 Вт тепловой мощности, чего в настоящее время будет достаточно для охлаждения процессоров высшего класса как Intel, так и AMD. Указана совместимость с сокетами AMD AM4 и AM5, а также множеством сокетов Intel (LGA1366, LGA1200, LGA115x, LGA2011). Единственная проблема — цена: она составляет 299 евро или около 325 долларов. Это довольно дорого для воздушного охладителя, независимо от того, насколько удобен будет дисплей для отслеживания характеристик вашей системы.

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Нам придется подождать и посмотреть, появится ли этот кулер в России и станет ли он основоположником тренда на встраивание дисплеев в конструкцию воздушных радиаторов. На счет последнего вопроса у нас есть сомнения, ведь пользователи начали возвращаться к башенным кулерам, потому что ценят простоту конструкции по сравнению с разноцветными жидкостными охладителями. К тому же, эффективность двухбашенных моделей вроде ST060, Noctua или Thermalright сопоставима с лучшими жидкостными системами.