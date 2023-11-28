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Fantoci
Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
Лучшее время для покупки было примерно шесть месяцев назад.

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Если вы планировали приобрести видеокарту RTX 4090 в качестве новогоднего подарка для себя или любимого человека, то вас ждет неприятный сюрприз. За последние несколько месяцев цены на эти видеокарты медленно ползли вверх, а теперь они официально взлетели до небес. Хуже того, их почти не найти в наличии, так что если вы действительно хотели купить RTX 4090, то лучше забыть об этом, пока все не успокоится, а это может произойти в следующем году.

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Например, на Amazon единственной доступной видеокартой является Zotac AMP Extreme, которая продается по цене 2267 долларов - почти на 700 долларов дороже рекомендованной производителем цены. Вы наверно задались вопросом: "Зачем смотреть цены на американском сайте?!". На этой площадке были одни самых низких цен, если не учитывать китайские интернет-магазины, где продаются бывшие в использовании видеокарты. В общем это самая высокопроизводительная модель компании Zotac, к тому же разогнанная, но это все равно довольно высокая цена. Та же ситуация происходит и в Newegg, у которого на складе намного больше видеокарт, но все они стоят более 2200 долларов, так что времена, когда они стоили всего 1700 долларов или около того, прошли. В наличии у Newegg есть четыре видеокарты, самая дешевая — та же, что и от Amazon — Zotac AMP Extreme — за 2249 долларов.

Цены на RTX 4090 стали еще выше, чем несколько месяцев назад. Источник: Amazon

Еще хуже обстоят дела в Best Buy, единственном месте, где обычно можно найти видеокарты Nvidia Founders Edition. На данный момент на сайте нет в наличии ни одной RTX 4090, так что о поиске версии FE там можно забыть в ближайшее время. Кроме того, по данным Videocardz, вы больше не сможете купить карту в Microcenter с доставкой. Вместо этого придется ехать в один из их магазинов, что невозможно для многих людей. Наконец, на веб-сайте B&H Photo представлена полная линейка видеокарт RTX 4090, но ни одной из них нет на складе.

Похоже, что ситуация возникла в результате санкций США против Китая, которые не позволяют стране приобретать высококлассные графические процессоры и ускорители искусственного интеллекта у Nvidia и ее конкурентов. Для наглядности, буквально на прошлой неделе китайское отделение Nvidia удалило RTX 4090 со своего сайта. В преддверии этого события, китайцы, похоже, скупили столько RTX 4090, сколько смогли, что привело к нынешнему дефициту. Также начали поступать сообщения, что некоторые компании используют RTX 4090 для вычислений в центрах обработки данных, поскольку это самая мощная видеокарта, которую они смогли приобрести из-за санкций.

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Как бы то ни было, ситуация в настоящее время довольно мрачная для 4k-геймеров в России и странах СНГ, которые теперь не могут купить RTX 4090 по разумной цене. Учитывая, что санкции США не будут отменены в ближайшее время, и сомнительно, что Nvidia когда-либо увеличит производство этого флагманского графического процессора на столь позднем этапе его жизненного цикла, это может ознаменовать конец тех дней, когда RTX 4090 было относительно легко купить.

#nvidia #nvidia rtx 4090
Источник: videocardz.com
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